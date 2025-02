Ein Elektrokardiogramm (EKG), wie rechts abgebildet, zeigt, wie sich während eines Herzschlags das elektrische Signal (in grün dargestellt) durch das Herz bewegt. Die erste Welle des EKG (P-Welle) zeigt die Auslösung des Herzschlags in den oberen Kammern (Vorhöfen) des Herzens. Der QRS-Komplex zeigt, wie sich das elektrische Signal durch die unteren Kammern des Herzens (Ventrikel) bewegt. Die T-Welle zeigt die Erholungsphase, in welcher das elektrische Signal über die Ventrikel wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückwandert. Das links abgebildete Herz schlägt im Takt mit dem EKG. Sauerstoffarmes (blaues) Blut wird vom Herzen in die Lunge gepumpt, die es mit Sauerstoff anreichert. Sauerstoffreiches (rotes) Blut fließt von der Lunge zum Herzen zurück und wird in alle Körperteile gepumpt.