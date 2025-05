Die gesunde Brust besteht vorwiegend aus Fettgewebe und Brustdrüsen. Die Brustdrüsen ergießen sich in die Zisterne, die diese mit dem Brustnippel verbindet. Während der Schwangerschaft schwellen die Brustdrüsen an, um die Milchproduktion zu ermöglichen. Die Brustdrüsen sind auch der Ort, an dem der Brustkrebs beginnt.

Manchmal muss die Haut an der Stelle, an der die Brust entfernt wurde, gedehnt werden, bevor eine Brustrekonstruktion vorgenommen werden kann. Dies wird erreicht, indem eine Art Implantat, ein sog. Expander, unter der Haut und der Brustmuskulatur eingeführt wird. Ein Expander ist einem Ballon ähnlich und wird in regelmäßigen Abständen langsam mit einer Kochsalzlösung gefüllt. Nachdem die Haut ausreichend gedehnt wurde, wird eine zweite Operation ausgeführt, um den Expander zu entfernen und mit einem dauerhaftem Implantat zu ersetzen. Unter bestimmten Bedingungen kann der Expander jedoch dauerhaft an seinem Platz belassen werden.