Wichtige Lipoproteine: Lipidträger
Art
Entstehung
Funktion
Chylomikronen
Gebildet im Darm aus Nahrungsfetten
Transport der verdauten Fette (als Triglyzeride) zu Muskeln und Fettzellen
High-Density-Lipoprotein (HDL)
In der Leber und im Dünndarm gebildet
Beseitigung des Cholesterins aus den Geweben und Transport zu Zellen, die Cholesterin benötigen, und zum Abbau in die Leber
Low-Density-Lipoprotein (LDL)
Aus VLDL nach der Übergabe der Triglyzeride an die Fettzellen gebildet
Cholesterintransport zu verschiedenen Zellen
Very-Low-Density-Lipoprotein (VLDL)
In der Leber gebildet
Transport der Triglyzeride aus der Leber zu den Fettzellen