Wichtige Lipoproteine: Lipidträger

Art

Entstehung

Funktion

Chylomikronen

Gebildet im Darm aus Nahrungsfetten

Transport der verdauten Fette (als Triglyzeride) zu Muskeln und Fettzellen

High-Density-Lipoprotein (HDL)

In der Leber und im Dünndarm gebildet

Beseitigung des Cholesterins aus den Geweben und Transport zu Zellen, die Cholesterin benötigen, und zum Abbau in die Leber

Low-Density-Lipoprotein (LDL)

Aus VLDL nach der Übergabe der Triglyzeride an die Fettzellen gebildet

Cholesterintransport zu verschiedenen Zellen

Very-Low-Density-Lipoprotein (VLDL)

In der Leber gebildet

Transport der Triglyzeride aus der Leber zu den Fettzellen

