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NYHA-Klassifikation zur Einteilung von Herzinsuffizienz

NYHA-Klassifikation zur Einteilung von Herzinsuffizienz

Gruppe

Symptome

I Keine Einschränkungen

Normale körperliche Anstrengung führt nicht zu übermäßiger Ermüdung, Kurzatmigkeit oder bewusster Wahrnehmung von Herzklopfen (Palpitationen).

II Leicht

Normale körperliche Anstrengung führt zu Ermüdung, Kurzatmigkeit, Palpitationen oder Beschwerden im Brustkorbbereich (Angina pectoris).

III Mittelschwer

Es treten keine Beschwerden im Ruhezustand auf, jedoch führt normale körperliche Anstrengung zu Ermüdung, Kurzatmigkeit und Palpitationen oder Beschwerden im Brustkorbbereich (Angina pectoris).

IV Schwer

Es treten Symptome im Ruhezustand auf, die durch jegliche Art von körperlicher Anstrengung verstärkt werden.

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