NYHA-Klassifikation zur Einteilung von Herzinsuffizienz
Gruppe
Symptome
I Keine Einschränkungen
Normale körperliche Anstrengung führt nicht zu übermäßiger Ermüdung, Kurzatmigkeit oder bewusster Wahrnehmung von Herzklopfen (Palpitationen).
II Leicht
Normale körperliche Anstrengung führt zu Ermüdung, Kurzatmigkeit, Palpitationen oder Beschwerden im Brustkorbbereich (Angina pectoris).
III Mittelschwer
Es treten keine Beschwerden im Ruhezustand auf, jedoch führt normale körperliche Anstrengung zu Ermüdung, Kurzatmigkeit und Palpitationen oder Beschwerden im Brustkorbbereich (Angina pectoris).
IV Schwer
Es treten Symptome im Ruhezustand auf, die durch jegliche Art von körperlicher Anstrengung verstärkt werden.