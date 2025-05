Ein künstlicher Schrittmacher wird operativ eingesetzt. Bei örtlicher Betäubung, durch die die Einstichstelle betäubt wird, werden die Drähte, an die der Herzschrittmacher angeschlossen ist, in eine Vene nahe des Schlüsselbeins eingeführt und bis zum Herzen vorgeschoben. Durch einen kleinen Schnitt wird der Impulsgenerator, der ungefähr so groß ist wie ein Silberdollar (Durchmesser von ungefähr 4 cm), unterhalb des Schlüsselbeins unter die Haut geschoben und mit den Drähten verbunden. Der Einschnitt wird zugenäht. Gewöhnlich dauert die Operation etwa 30 bis 60 Minuten. Manchmal kann der Patient kurz darauf nach Hause gehen, sonst bleibt er für eine kleine Weile in der Klinik. Die Batterie des Schrittmachers hält normalerweise 10 bis 15 Jahre. Dennoch sollte sie regelmäßig überprüft werden. Das Einsetzen einer neuen Batterie geht schnell.