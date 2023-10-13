Der hintere Schienbeinnerv verläuft durch einen engen Raum, den sogenannten Tarsaltunnel, der sich in dem Bereich befindet, in dem er unter dem Retinaculum flexorum (Beugesehnenhalteband) verläuft. Wenn der Tarsaltunnel zusammengedrückt wird oder sich die Sehne entzündet, kann dies Schmerzen verursachen.