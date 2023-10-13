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Hinterer Schienbeinnerv und Tarsaltunnel

Hinterer Schienbeinnerv und Tarsaltunnel

Diese Zeichnung zeigt verschiedene Sehnen und Nerven im rechten Knöchel und Fuß.

Der hintere Schienbeinnerv verläuft durch einen engen Raum, den sogenannten Tarsaltunnel, der sich in dem Bereich befindet, in dem er unter dem Retinaculum flexorum (Beugesehnenhalteband) verläuft. Wenn der Tarsaltunnel zusammengedrückt wird oder sich die Sehne entzündet, kann dies Schmerzen verursachen.

  • Sehne des hinteren Tibiamuskels

  • Sehne des Musculus flexor digitorum longus

  • Schienbeinnerv

  • Retinaculum flexorum (Beugesehnenhalteband)

  • Medialer Fersennerv

  • Lateraler Fersennerv

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