Hinterer Schienbeinnerv und Tarsaltunnel
Diese Zeichnung zeigt verschiedene Sehnen und Nerven im rechten Knöchel und Fuß.
Der hintere Schienbeinnerv verläuft durch einen engen Raum, den sogenannten Tarsaltunnel, der sich in dem Bereich befindet, in dem er unter dem Retinaculum flexorum (Beugesehnenhalteband) verläuft. Wenn der Tarsaltunnel zusammengedrückt wird oder sich die Sehne entzündet, kann dies Schmerzen verursachen.
Sehne des hinteren Tibiamuskels
Sehne des Musculus flexor digitorum longus
Schienbeinnerv
Retinaculum flexorum (Beugesehnenhalteband)
Medialer Fersennerv
Lateraler Fersennerv
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