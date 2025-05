Nach 30 Drücken neigt der Helfer den Kopf des Betroffenen leicht nach hinten und hebt das Kinn an. So wird die Zunge bewegt und versperrt nicht die Atemwege. Der Helfer verschließt die Nase des Betroffenen mit seinen Fingern, atmet normal ein, legt seinen Mund dicht über den Mund des Betroffenen und bläst so lange Luft in den Mund des Betroffenen, bis sich dessen Brustkorb sichtbar hebt (ungefähr 1 Sekunde). Das wird einmal wiederholt und darauf wird der Brustkorb gleich wieder 30 Mal eingedrückt.