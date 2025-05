Die Operation erfolgt in Vollnarkose. Da das Herz ruhiggestellt werden muss, wird der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die während des Eingriffs das Blut durch den Kreislauf pumpt. Die defekte Herzklappe wird entfernt und die neue an dieser Stelle angenäht. Die Operationswunde wird geschlossen, die Herz-Lungen-Maschine abgenommen und das Herz reanimiert. Die Operation dauert zwischen 2 und 5 Stunden. In einigen medizinischen Einrichtungen kann bei manchen Patienten die Herzklappe mit einer weniger invasiven Operationsmethode (ohne das Sternum durchtrennen zu müssen) ersetzt werden. Die Dauer des Krankenhausaufenthaltes variiert von Patient zu Patient. Bis zur vollständigen Genesung kann es 6 bis 8 Wochen dauern.