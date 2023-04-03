Bioäquivalenz und Austauschbarkeit von Generika

Theoretisch kann jedes mit seinem originalen Gegenpart bioäquivalente generische Medikament dieses ersetzen. Für Medikamente mit abgelaufenem Patent kann das Generikum die einzige verfügbare Form sein. Um die Kosten zu begrenzen, verschreiben viele Ärzte nach Möglichkeit Generika. Selbst wenn von dem Arzt ein Originalmedikament verschrieben wurde, kann der Apotheker ein Generikum abgeben, sofern von dem Arzt nicht auf dem Rezept vermerkt wurde, dass keine Substitution vorgesehen ist. Auch können Versicherungstarife und Pflegeorganisationen verlangen, dass nach Möglichkeit Generika verschrieben und ausgegeben werden. Einige Versicherungen gestatten es dem Versicherten gegebenenfalls, ein vom Arzt verschriebenes, teureres Markennamenprodukt auszuwählen, solange der Versicherte die Zusatzkosten selbst trägt. Allerdings hat in einigen gesetzlichen Versicherungen der Versicherte keine Wahl. Wenn der Arzt ein Generikum verschreibt, muss der Apotheker ein Generikum ausgeben. In den meisten US-Bundesstaaten kann der Patient auf ein Markennamenmedikament bestehen, auch wenn Arzt und Apotheker ein Generikum empfehlen.

Manchmal kann eine Substitution nicht geeignet sein. So können manche verfügbare generische Versionen u. U. nicht absolut bioäquivalent mit dem Markennamenmedikament sein. Solche Generika können noch verwendet werden, allerdings nicht anstelle des Originalmarkenproduktes. In Fällen, in denen geringfügige Unterschiede in der Menge des Medikaments im Blut einen großen Unterschied in der Wirksamkeit des Medikaments machen, werden Generika häufig nicht anstelle des Originalproduktes eingesetzt, obwohl bioäquivalente generische Produkte erhältlich sind. Warfarin, ein Antikoagulans, und Phenytoin, ein Antiepileptikum, sind zwei Beispiele für solche Medikamente. Schließlich kann es vorkommen, dass ein generisches Produkt nicht geeignet ist, wenn es einen inaktiven Bestandteil enthält, auf den ein Patient allergisch reagiert. Wenn also ein Arzt ein Originalmedikament verschreibt und der Patient eine äquivalente generische Version wünscht, sollte er oder der Apotheker dies mit dem Arzt besprechen.

Bei Medikamenten, die in exakten Dosierungen verabreicht werden müssen, ist eine Austauschbarkeit weniger wahrscheinlich, da der Unterschied zwischen einer wirksamen Dosierung und einer schädlichen oder einer unwirksamen Dosis (kleiner Sicherheitsspielraum) gering ist. Ein Beispiel dafür ist Digoxin, das bei Herzinsuffizienz eingesetzt wird. Der Ersatz der originalen Version von Digoxin durch ein Generikum kann Probleme verursachen, da die beiden Versionen eventuell nicht ausreichend bioäquivalent sind. Allerdings wurden einige generische Versionen von Digoxin von der FDA als bioäquivalent zertifiziert. Apotheker und Ärzte können darüber Auskunft geben, welche Generika austauschbar sind und welche nicht.

Ein von der FDA jährlich aufgelegtes und regelmäßig aktualisiertes Buch gibt ebenfalls Auskunft zum Thema Austauschbarkeit. Dieses Buch, Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations (auch als "The Orange Book" bekannt wegen des orangefarbenen Einbandes), ist allgemein sowohl im Druck als auch online erhältlich, ist jedoch vorrangig für Ärzte und Apotheker vorgesehen. (Siehe Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations.)

Die Substitution eines Generikums kann dem Verbraucher mitunter andere Probleme bereiten (siehe Tabelle Wann Substitution durch Generika evtl. kontraindiziert ist). Ein Arzt kann ein Originalmarkenprodukt verschreiben und dieses mit dem Patienten besprechen. Wenn ein Apotheker ein äquivalentes generisches Produkt abgibt und das Etikett das Originalmarkenprodukt nicht ausweist, weiß der Verbraucher unter Umständen nicht, in welcher Beziehung das generische Produkt zum verschriebenen Medikament steht. Um Verwirrungen dieser Art zu vermeiden, vermerken die meisten Apotheker den entsprechenden Markennamen auf dem Etikett, wenn ein generisches Produkt ausgegeben wird.

Vorsicht sollte geboten sein, wenn die Umstellung von Arzneimittelmarken in Betracht gezogen wird, die auf den Markt kamen, bevor der Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 1938 in Kraft trat (zum Beispiel bei Digoxin, Codein und Phenobarbital). Die wenigen Arzneimittel in dieser Kategorie, die noch verschrieben werden, sind von den Anforderungen für Generika ausgenommen. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Versionen dieser Medikamente ist nicht ratsam, da keine Standards vorliegen, anhand derer sie zu vergleichen wären.

Andere Arzneimittel, für die eine Substitution durch Generika möglicherweise nicht geeignet ist, sind u. a. Arzneimittel, denen ein enger Sicherheitsspielraum zugestanden wird, da die toxische Dosis zu nahe an der wirksamen Dosis für das Medikament liegt, um es gefahrlos anzuwenden.