Toleranz und Resistenz gegen Arzneimittel

Bei Stämmen von Mikroorganismen (Bakterien oder Viren) spricht man von Resistenz, wenn sie von einem normalerweise wirksamen Antibiotikum oder antiviralen Mittel nicht mehr abgetötet oder in ihrem Wachstum gebremst werden (oder wenn in der Praxis deutlich höhere Dosen erforderlich sind, um eine Wirkung zu erreichen). Auch Krebszellen können eine Resistenz gegenüber Chemotherapie-Mitteln entwickeln.

Resistenz tritt auf, wenn in einer Gruppe von wachsenden Mikroorganismen oder Zellen spontan und unabhängig von der Anwendung von Arzneimitteln Mutationen stattfinden. Die meisten solchen Mutationen verändern die Struktur des Mikroorganismus oder der Zelle oder die biochemischen Signalwege auf eine für den Mikroorganismus oder die Zelle schädliche Weise. Aber manche Mutationen verändern Teile des Mikroorganismus oder der Zelle, auf die Arzneimitteln abzielen, und verringern so deren Wirksamkeit (das heißt, sie bewirken eine Resistenz). Weil solche Mutationen sehr selten sind, finden sich in einer beliebigen Gruppe normalerweise nur wenige resistente Mikroorganismen oder Zellen. Wenn aber alle oder die meisten „normalen“ Mikroorganismen oder Zellen von einem Arzneimittel abgetötet werden, ist es wahrscheinlich, dass ein viel höherer Anteil der überlebenden Zellen resistent ist. Wenn die resistenten überlebenden Zellen nicht durch die natürlichen Schutzmechanismen des Körpers abgetötet werden, was wahrscheinlicher ist, wenn Arzneimittel zu früh abgesetzt oder nicht ordnungsgemäß eingenommen werden, können sie sich reproduzieren und die Resistenz an ihre Nachkommen weitergeben.