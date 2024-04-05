Wenn Luft mit zu viel Druck oder in zu großer Menge in die Lunge gestoßen wird, kann die Lunge überdehnt und dadurch geschädigt werden. Manchmal reißen schwache Alveolen (Lungenbläschen), sodass sich Luft rund um die Lunge ansammelt und diese in sich zusammenfällt (ein sogenannter Pneumothorax). Um diese Probleme zu verhindern, werden Volumen und Druck der über das Beatmungsgerät gelieferten Luft begrenzt. Andererseits kann es sein, dass bei zu wenig Druck und Volumen nicht genügend Luft zirkuliert, sodass der Kohlendioxidgehalt im Blut zu hoch steigt und sich die kleinen Atemwege und Alveolen verschließen. Um das richtige Gleichgewicht zu finden, erfolgt daher eine konstante Überwachung und Anpassung der Frequenz und Luftmenge, die über das Beatmungsgerät abgegeben wird, sowie des Drucks, der aufrechterhalten wird.

Obwohl die meisten Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, zusätzlichen Sauerstoff benötigen, kann die Lunge durch zu viel Sauerstoff geschädigt werden. Der Sauerstoffspiegel des jeweiligen Patienten wird eng überwacht, damit gewährleistet ist, dass genau die richtige Menge abgegeben wird.

Gegen die Angstgefühle und zur Beunruhigung von künstlich beatmeten und insbesondere intubierten Patienten werden Beruhigungsmedikamente wie Propofol, Lorazepam und Midazolam oder auch Opioide wie Morphin oder Fentanyl verabreicht. Diese Medikamente können auch das Gefühl der Atemnot lindern.

Bei einer Intubation der Luftröhre können Bakterien aus Nase und Mund leicht in die Lunge gelangen und ernste Infektionen auslösen. Diese Infektionen müssen so rasch wie möglich diagnostiziert und behandelt werden.

Künstlich beatmete Patienten können keine Nahrung zu sich nehmen. Sie werden daher, wenn die künstliche Beatmung mehr als nur ein paar Tage andauert, in der Regel über eine Magensonde ernährt und mit Flüssigkeit versorgt (Sondenernährung).