Pleurale Fibrose und Verkalkung

Die Entzündung der Pleura führt zu einer Umwandlung der dünnen Pleuramembran in ein dickes fibröses Gewebe. In den meisten Fällen löst sich die Verdickung fast vollständig auf, sobald die Entzündung abgeklungen ist. Bei manchen Personen bleibt eine geringe Verdickung der Pleura zurück, die in der Regel keine Symptome oder Beeinträchtigung der Lungenfunktion verursacht. Gelegentlich wird einer der beiden Lungenflügel mit einer dicken Faserschicht umhüllt, die die Fähigkeit der Lunge zur Ausdehnung und Aufnahme von Sauerstoff einschränkt und somit die Lungenfunktion beeinträchtigt.

Gelegentlich können sich Verkalkungen in solchen Bereichen der Pleura entwickeln, die von einer Fibrose betroffen sind.