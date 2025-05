Die Leber produziert etwa die Hälfte des Cholesterins im Körper. Der Rest stammt aus den Nahrungsmitteln. Der Großteil des von der Leber produzierten Cholesterins wird zur Herstellung von Galle verwendet, eine grünlich gelbe, dicke, zähe Flüssigkeit, die bei der Verdauung hilft. Cholesterin ist auch notwendig, um Hormone wie Östrogen, Testosteron und die Nebennierenhormone zu produzieren, und es ist ein lebenswichtiger Bestandteil jeder Zellmembran.

Die Leber bildet auch andere Substanzen wie Eiweißstoffe (Proteine), die für verschiedene Körperfunktionen benötigt werden. Gerinnungsfaktoren beispielsweise sind Proteine, die zur Blutstillung benötigt werden. Das Protein Albumin ist notwendig, um den Druck im Blutkreislauf aufrechtzuerhalten.

Zucker wird in der Leber als Glykogen gespeichert und bei Bedarf zu Glukose aufgespalten und wieder in den Blutkreislauf abgegeben – z. B. im Schlaf, wenn der Körper während einiger Stunden ohne Nahrung auskommen muss und der Blutzuckerspiegel sinkt.

Darüber hinaus baut die Leber schädliche und giftige Stoffe (Toxine) ab, die sie aus dem Darm aufgenommen hat oder die anderswo im Körper angefallen sind, und gibt sie als harmlose Nebenprodukte in die Galle oder ins Blut ab. In die Galle abgesonderte Abfallprodukte gelangen in den Darm und verlassen den Körper über den Stuhl. Die ins Blut abgegebenen Substanzen werden von den Nieren gefiltert und verlassen den Körper mit dem Urin. Die Leber verändert durch Stoffwechselprozesse auch die chemische Zusammensetzung von Arzneistoffen (siehe Arzneimittelstoffwechsel), wodurch sie inaktiviert oder leichter aus dem Körper ausgeschieden werden können.