Ischämische Hepatitis entsteht, wenn die nötige Blut- und/oder Sauerstoffversorgung der Leber nicht aufrechterhalten wird.

Eine Minderdurchblutung des gesamten Körpers ist die häufigste Ursache für diesen ungedeckten Bedarf. Die Durchblutung kann aufgrund folgender Probleme verringert sein:

Herzinsuffizienz

Ein plötzlicher starker Rückgang des Blutdrucks (z. B. verursacht durch starke Blutungen, schwere Dehydratation oder eine schwere Infektion im ganzen Körper)

Sauerstoffmangel im Körper, z. B. infolge anhaltender schwerer Atemwegserkrankungen, kann ebenfalls eine ischämische Hepatitis auslösen.

Ein erhöhter Bedarf an Sauerstoff und Blut, wie er während einer schweren Infektion im ganzen Körper (Sepsis) auftritt, kann zur ischämischen Hepatitis beitragen.

Verstopfte Blutgefäße können eine hepatische Ischämie auslösen, aber nur dann, wenn sowohl die Leberarterie als auch die Pfortader verengt oder blockiert sind. Wenn nur eines dieser Blutgefäße verengt oder blockiert ist, kommt es nicht zu Ischämie, weil der Leber sowohl von der Leberarterie als auch von der Pfortader Blut zugeführt wird und das Blutgefäß, das nicht blockiert ist, die Leber auch weiterhin mit Blut versorgt.

Die häufigste Ursache für verstopfte Blutgefäße ist ein Blutgerinnsel. (Eine Verstopfung aufgrund eines Blutgerinnsels nennt man Thrombose.) Blutgerinnsel in der Leberarterie können viele verschiedene Ursachen haben:

Verletzung der Blutgefäße (wie während des chirurgischen Eingriffs bei einer Lebertransplantation)

Eine Aussackung (Aneurysma) in der Leberarterie

Entzündung der Arterie (Vaskulitis)

Konsum von Kokain (führt zu Gefäßkrämpfen)

Sichelzellenkrise

Tumoren, gewisse medizinische Eingriffe oder Entzündungen der Herzinnenhaut (Endokarditis), die dafür sorgen, dass Emboli –Klumpen aus Fett oder geronnenem Blut an einer Arterienwand – sich loslösen und in den Blutkreislauf gelangen, bevor sie in einem Blutgefäß hängenbleiben.

Störungen der Blutgerinnung mit einer verstärkten Bildung von Blutgerinnseln können Verstopfungen der Leberarterie oder der Pfortader zur Folge haben. Diese Störungen können angeboren oder erworben sein.