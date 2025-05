Bildgebende Verfahren von Leber und Gallenblase

Ultraschallaufnahmen liefern mittels Schallwellen Bilder von der Leber, der Gallenblase und den Gallengängen. Transabdominelle Ultraschallaufnahmen eignen sich gut, um strukturelle Abweichungen aufzufinden, die nur bestimmte Teile der Leber betreffen, wie Tumore. Solche, die die gesamte Leber betreffen, wie Zirrhosen (schwere Vernarbungen der Leber) oder Fettleber (Einlagerung von Fett in den Leberzellen) lassen sich weniger gut erkennen. Ultraschall ist die günstigste und sicherste Methode, um Bilder von der Gallenblase und dem Gallengangsystem zu erhalten.

Gallensteine in der Gallenblase lassen sich mittels Ultraschall gut auffinden. Mit Ultraschallaufnahmen des Bauchraums kann auch erkannt werden, ob Gelbsucht (die gelbliche Verfärbung der Haut und des Weißen in den Augen) durch einen Verschluss der Gallengänge oder durch eine Funktionsstörung der Leberzellen verursacht wird. Wenn auf dem Ultraschallbild ausgeweitete Gallengänge zu sehen sind, liegt in der Regel ein Verschluss vor. Ultraschall dient auch zur Sichtkontrolle, wenn Ärzte eine Nadel zur Entnahme einer Gewebeprobe für eine Leberbiopsie einführen.

Die Doppler-Sonographie, eine besondere Art der Ultraschallaufnahme, zeigt den Blutfluss durch die Blutgefäße der Leber an. Mithilfe der Doppler-Sonographie können Blockaden der Arterien und Venen in der Leber erkannt werden, besonders in der Pfortader, die Blut vom Darm zur Leber befördert. Mit einer Doppler-Sonographie können auch die Auswirkungen von Bluthochdruck in der Pfortader (eine Erkrankung namens portale Hypertonie) aufgedeckt werden. Bei endoskopischen Ultraschalluntersuchungen wird eine winzige Sonde an einem Endoskop angebracht und über Mund und Magen bis in den ersten Abschnitt des Dünndarms (Zwölffingerdarm) eingeführt und so näher an die Leber und die umliegenden Organe herangebracht.