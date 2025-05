Gehirnerschütterungen werden durch einen sehr harten Schlag auf Ihren Kopf verursacht. Während des Sports kann Ihnen folgendes passieren:

Sie stürzen und stoßen sich den Kopf.

Sie stoßen am Kopf mit einem anderen Spieler zusammen.

Sie werden am Kopf von einem Gegenstand getroffen, z. B. von einem Ball, Schläger oder Stock.

Gehirnerschütterungen kann man sich in beinahe jedem Sport zuziehen. Aber sie treten häufiger in Sportarten auf, wo die Spieler mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu rennen, z. B. beim Football, Rugby, Eishockey oder Lacrosse. Sie sind außerdem wahrscheinlicher in Sportarten, bei denen Schlagstöcke und Scheiben oder Bälle verwendet werden, die mit hoher Geschwindigkeit geschossen werden.