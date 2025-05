Was ist das postkommotionelle Syndrom?

Unter einem postkommotionellen Syndrom versteht man die Symptome, die nach Ihrer Gehirnerschütterung auftreten. Sie könnten das Folgende haben:

Kopfschmerzen

Schwindel und Benommenheit

Müde, gereizt oder licht- oder geräuschempfindlich sein

Aufmerksamkeitsprobleme

Schlechtes Gedächtnis

Depressionen und Angstzustände

Für gewöhnlich klingen diese Symptome in ein bis zwei Wochen ab. In selteneren Fällen dauern die Symptome Monate an.