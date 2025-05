Was ist eine Hüftfraktur?

Was ist eine Hüftfraktur?

Die Hüfte ist der obere Teil des Oberschenkelknochens (Femur). Am Ende des Oberschenkelknochens sitzt eine Kugel (Hüftkopf). Dieser Hüftkopf passt in eine Gelenkpfanne am Beckenboden. Der Hüftkopf und die Gelenkpfanne bilden das Hüftgelenk.

Das Femur: Teil des Hüftgelenks

Eine gebrochene Hüfte ist ein Bruch des Oberschenkelknochens. Er kann den Hüftkopf am Ende des Knochens betreffen oder direkt unter dem Hüftkopf liegen. Alle gebrochenen Knochen werden als Knochenbrüche (Frakturen) bezeichnet. Für weitere Informationen siehe Überblick über Knochenbrüche.