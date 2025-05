Was führt zu einer Hornhautabschürfung oder einem Fremdkörper auf der Hornhaut?

Alles Mögliche kann in Ihr Auge gelangen und dort zu Problemen mit der Hornhaut führen. Winzige Teile von Materialien, z. B. Partikel in der Luft, können in Ihr Auge geblasen werden durch:

Starken Wind

Eine Explosion

Arbeiten mit Werkzeugen, besonders Bohrern, Sägen und Schleifmaschinen

Ihre Hornhaut wird auch zerkratzt durch:

Ast eines Baums

Fingernagel

Haarbürste

Make-up-Applikator

Kontaktlinsen stellen häufig ein Problem dar. Sie können Probleme mit der Hornhaut haben, wenn Sie:

Kontaktlinsen tragen, die nicht gut sitzen

Kontaktlinsen tragen, wenn Ihre Augen trocken sind

Schmutzige Kontaktlinsen tragen

Ihre Kontaktlinsen zu lange im Auge lassen oder Sie sich mit Kontaktlinsen schlafen legen

Ihre Hornhaut beim Herausnehmen Ihrer Kontaktlinsen zerkratzen

Menschen mit trockenen Augen tragen ein höheres Risiko für eine Hornhautabschürfung. Personen, die an Plätzen arbeiten, wo kleine Partikel durch die Luft fliegen, tragen ein höheres Risiko für eine Hornhautabschürfung oder Fremdkörper auf der Hornhaut.