Eine Hernie entsteht, wenn ein Organ durch eine Öffnung im Körper an einen Ort austritt, wo es nicht hingehört.

Bei einer Hiatushernie tritt ein Teil des Magens durch das Zwerchfell in den Brustraum aus. Dies geschieht dort, wo die Speiseröhre durch das Zwerchfell verläuft. Das Zwerchfell ist der Muskel, der Bauch- und Brusthöhle voneinander trennt und zur Atmung beiträgt. Die Speiseröhre (Ösophagus) ist der Schlauch, der den Hals mit dem Magen verbindet und dabei durch das Zwerchfell tritt.

Zu einer Hiatushernie kommt es mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Personen ab dem 50. Lebensjahr, bei Übergewichtigen oder bei Rauchern.

Manche Menschen haben keine oder nur sehr leichte Symptome wie Sodbrennen.

Andere Menschen haben schwerere Symptome wie Schmerzen im Brustkorb, Blähungen, Aufstoßen und Schluckbeschwerden.

Die Untersuchung auf eine Hiatushernie umfasst in der Regel eine Röntgenaufnahme mit Barium.

Behandelt wird mit Medikamenten zur Symptomlinderung oder in seltenen Fällen einem chirurgischen Eingriff, wenn die Medikamente keine Abhilfe schaffen.

Hiatushernie verstehen

Es gibt 2 Hauptformen der Hiatushernie: