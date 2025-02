Die Diagnose stützt sich in der Regel auf die auftretenden Symptome. Dabei sind keine Tests notwendig.

Es kann sein, dass der Arzt mit einem biegsamen Schlauch in die Speiseröhre schauen muss (Endoskopie).

In seltenen Fällen wird die Säuremenge in der Speiseröhre mithilfe eines dünnen, biegsamen Schlauchs mit einem Sensor an der Spitze gemessen (ösophageale pH-Messung).