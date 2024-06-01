Was ist intestinale Lymphangiektasie?
Das lymphatische System ist ein Netzwerk aus Gefäßen im ganzen Körper. Diese Gefäße leiten überschüssige Flüssigkeit, tote Zellen und Keime ab. Lymphgefäße im Dünndarm können dazu beitragen, dass Fett und Eiweiß aus der Nahrung aufgenommen werden.
Bei der intestinalen Lymphangiektasie handelt es sich um eine Erkrankung mit auffällig vergrößerten Lymphgefäßen im Dünndarm. Die Lymphgefäße sind vergrößert, weil sie blockiert sind. Die Blockierung der Lymphgefäße verhindert, dass der Dünndarm die meisten Fette und Proteine ordentlich resorbiert. Wenn Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden, nennt man dies Malabsorption.
Man wird mit intestinaler Lymphangiektasie geboren oder sie kann sich auch erst im Erwachsenenalter aus Komplikationen anderer Erkrankungen entwickeln.
Zu den Symptomen zählen Durchfall, der fettig ist und übel riecht, sowie geschwollene Beine.
Kinder mit intestinaler Lymphangiektasie wachsen nicht normal und sind klein und untergewichtig.
Nach Möglichkeit wird die Ursache des Problems behandelt.
Um die Symptome zu lindern, sollte man weniger Fett und mehr Proteine essen und Ergänzungsmittel einnehmen.
Wodurch wird eine intestinale Lymphangiektasie verursacht?
Hauptursache bei Babys und Kindern:
Geburt mit Lymphgefäßen, die sich nicht richtig ausgebildet haben
Bei Erwachsenen kann sich in folgenden Fällen eine intestinale Lymphangiektasie entwickeln:
Krebs oder andere Erkrankungen, durch welche die Lymphgefäße im Bauch blockiert werden
Was sind die Symptome einer intestinalen Lymphangiektasie?
Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Schwellungen in einem oder beiden Beinen
Durchfall
Übelkeit und Erbrechen
Fetthaltiger Stuhl
Bauchschmerzen
Wachstumsverzögerungen bei Kindern
Woran erkennt der Arzt eine intestinale Lymphangiektasie?
Unter anderem werden die folgenden Tests durchgeführt:
Biopsie des Dünndarms
Manchmal Kontrast-Lymphangiographie
Bei einer Dünndarmbiopsie entnimmt der Arzt eine kleine Gewebeprobe mit den Instrumenten am Ende eines Endoskops (ein biegsamer Beobachtungsschlauch). Anschließend wird die Probe unter dem Mikroskop untersucht.
Bei der Kontrast-Lymphangiografie macht der Arzt Röntgenaufnahmen aller Lymphgefäße, nachdem er ein flüssiges Kontrastmittel in die Lymphgefäße im Fuß injiziert hat. Das Kontrastmittel macht alle Lymphgefäße auf Röntgenbildern sichtbar.
Ärzte führen auch Bluttests durch, um nach Komplikationen zu suchen.
Wie wird eine intestinale Lymphangiektasie behandelt?
Nach Möglichkeit wird die Ursache der intestinalen Lymphangiektasie behandelt.
Die Symptome können durch folgende Maßnahmen verbessert werden:
Fettarme, aber proteinreiche Ernährung
Einnahme von Kalziumpräparaten und Vitaminen
Einnahme bestimmter Fettarten, die mittelkettige Triglyzeride (MCT) genannt werden und die klein genug sind, um direkt durch den Darm aufgenommen zu werden, und nicht in das Lymphsystem gelangen
Manchmal helfen chirurgische Eingriffe am Darm oder an blockierten Lymphgefäßen.