Das lymphatische System ist ein Netzwerk aus Gefäßen im ganzen Körper. Diese Gefäße leiten überschüssige Flüssigkeit, tote Zellen und Keime ab. Lymphgefäße im Dünndarm können dazu beitragen, dass Fett und Eiweiß aus der Nahrung aufgenommen werden.

Bei der intestinalen Lymphangiektasie handelt es sich um eine Erkrankung mit auffällig vergrößerten Lymphgefäßen im Dünndarm. Die Lymphgefäße sind vergrößert, weil sie blockiert sind. Die Blockierung der Lymphgefäße verhindert, dass der Dünndarm die meisten Fette und Proteine ordentlich resorbiert. Wenn Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden, nennt man dies Malabsorption.