Äußere Hämorrhoiden sind gut sichtbar. Mit einem Anoskop (einer kurzen Röhre, durch die der Arzt den Mastdarm inspizieren kann) können innere Hämorrhoiden erkannt werden.

Blutet man aus dem After oder Rektum, untersucht der Arzt den Enddarm mit einem etwas längeren Instrument, um festzustellen, ob es eine andere Ursache für die Blutung gibt.