Was sind Hämorrhoiden?
Hämorrhoiden sind geschwollene Venen in der Wand von Mastdarm und After. Der Mastdarm ist der letzte Abschnitt des Verdauungstraktes. Dort wird der Stuhl (Kot) bis zur Ausscheidung zwischengespeichert. Der After bzw. Anus ist die Öffnung im Gesäß, durch die der Stuhl ausgeschieden wird.
Die geschwollenen Venen werden durch zu hohen Druck verursacht.
Hämorrhoiden können an der Innenseite des Mastdarms und des Afters vorkommen, wo sie nicht sichtbar sind (innere Hämorrhoiden), oder an der Außenseite des Afters anschwellen (äußere Hämorrhoiden).
Hämorrhoiden können Schmerzen oder Blutungen verursachen.
Die meisten Symptomen verschwinden ohne Behandlung wieder.
Was sind die Ursachen von Hämorrhoiden?
Druck in den Venen im Mastdarm oder im After kann Hämorrhoiden verursachen. Dieser Druck kann aus folgenden Gründen entstehen:
Übergewicht
Schwangerschaft
Heben von schweren Gegenständen
Lang anhaltende Verstopfung (schwer auszuscheidender Stuhl) oder Durchfall (weicher, wässriger Stuhl)
Längeres Verweilen auf der Toilette oder zu starke Anstrengung beim Stuhlgang
Was sind die Symptome bei Hämorrhoiden?
Hämorrhoiden verursachen u. a. folgende Symptome:
Klumpen am After, die schmerzhaft sein können oder anschwellen
Blutungen aus dem After oder Mastdarm mit oder ohne Schmerzen, besonders beim Ausscheiden von Stuhl
Schleimabsonderungen, die das Gefühl auslösen, als ob der Mastdarm nach dem Stuhlgang nicht vollständig entleert wäre
Juckreiz
Woran erkennt der Arzt Hämorrhoiden?
Äußere Hämorrhoiden sind gut sichtbar. Mit einem Anoskop (einer kurzen Röhre, durch die der Arzt den Mastdarm inspizieren kann) können innere Hämorrhoiden erkannt werden.
Blutet man aus dem After oder Rektum, untersucht der Arzt den Enddarm mit einem etwas längeren Instrument, um festzustellen, ob es eine andere Ursache für die Blutung gibt.
Wie werden Hämorrhoiden behandelt?
Hämorrhoiden müssen nur dann behandelt werden, wenn sie Symptome verursachen.
Mögliche Behandlungen zur Linderung von Symptomen:
Stuhlweichmacher
Abführmittel bei Verstopfung
Pro Tag mehrmaliges Eintauchen des Afters in warmes Wasser (Sitzbad) während 10 bis 15 Minuten
Schmerzmittel
Creme mit Betäubungsmittel zum Auftragen am After
Mögliche Behandlungsmethoden zur Entfernung von Hämorrhoiden:
Spritze, die zu Narbenbildung führt und die Hämorrhoiden zerstört
Behandlungen mit Hitze, elektrischem Strom oder Laserstrahlen zur Zerstörung der Hämorrhoiden
Abbinden der Hämorrhoiden mit speziellen Gummibändern, wodurch diese absterben
Gelegentlich chirurgische Eingriffe zur Entfernung von Hämorrhoiden
Gelegentlich chirurgische Eingriffe zur Entfernung von Blutgerinnseln in Hämorrhoiden, die starke Schmerzen verursachen
Was kann zur Vorbeugung von Hämorrhoiden unternommen werden?
Um zu verhindern, dass Hämorrhoiden nach einer Behandlung erneut auftreten, ist Folgendes in Betracht zu ziehen:
Ballaststoffreichere Ernährung
Viel trinken
Körperliche Aktivität
Bei Stuhldrang sofort auf die Toilette gehen – nicht warten
Nicht zu lange auf der Toilette sitzen oder sich beim Stuhlgang anstrengen
Auf Sauberkeit am After achten