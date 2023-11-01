Was sind die Symptome einer Analfissur?

Symptome treten in der Regel während oder unmittelbar nach dem Stuhlgang auf und können Folgendes umfassen:

Schmerzen im After

Geringfügige Blutungen

Manchmal Juckreiz

Die Schmerzen können von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden anhalten und treten beim nächsten Stuhlgang erneut auf.

Analfissuren, die nur bis zu 6 Wochen lang Symptome hervorrufen, werden als akut bezeichnet. Wenn sie über längere Zeit Symptome hervorrufen, werden sie als chronisch bezeichnet.