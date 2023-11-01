Was ist eine Analfissur?
Eine Analfissur ist ein Riss in der Schleimhaut des Afters (der Öffnung im Gesäß, aus welcher der Stuhl austritt).
Was sind die Ursachen einer Analfissur?
Analfissuren können folgende Ursachen haben:
Verletzung durch harten oder voluminösen Stuhl
Verletzung durch häufigen weichen Stuhl
Verletzung durch Fremdkörper im After, wie z. B. Sexspielzeuge
Entzündung in anderen Abschnitten des Dickdarms (Kolitis)
Bisweilen Verletzung durch Analverkehr
Was sind die Symptome einer Analfissur?
Symptome treten in der Regel während oder unmittelbar nach dem Stuhlgang auf und können Folgendes umfassen:
Schmerzen im After
Geringfügige Blutungen
Manchmal Juckreiz
Die Schmerzen können von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden anhalten und treten beim nächsten Stuhlgang erneut auf.
Analfissuren, die nur bis zu 6 Wochen lang Symptome hervorrufen, werden als akut bezeichnet. Wenn sie über längere Zeit Symptome hervorrufen, werden sie als chronisch bezeichnet.
Woran erkennt der Arzt eine Analfissur?
Normalerweise kann eine Fissur bei der Untersuchung des Afters festgestellt werden.
Gelegentlich muss der Mastdarm mit einem behandschuhten Finger oder einem Anoskop (einer kurzen Röhre, durch die der Arzt den After inspizieren kann) untersucht werden. Bei Blutungen untersucht der Arzt den Enddarm mit einem etwas längeren Instrument, um festzustellen, ob es eine andere Ursache für die Blutung gibt.
Wie wird eine Analfissur behandelt?
Zur Erleichterung des Stuhlgangs sind folgende Maßnahmen möglich:
Einnahme von Medikamenten, um den Stuhl weichzumachen
Aufnahme von mehr Ballaststoffen durch Obst und Gemüse oder Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels mit Ballaststoffen
Gelegentlich Einnahme von Abführmitteln gegen Verstopfung (erschwerter Stuhlgang)
Einsatz von Salben oder Zäpfchen zur Befeuchtung des Afters
Zur Schmerzlinderung ist eventuell Folgendes erforderlich:
Verwendung von Salben, die ein Betäubungsmittel enthalten
Pro Tag mehrmaliges Eintauchen des Afters in warmes Wasser (Sitzbad) während 10 bis 15 Minuten
Was ist ein Sphinkterspasmus?
Analfissuren können zu einer Verkrampfung (Spasmus) des Schließmuskels am After führen. Sphinkterspasmen sind schmerzhaft. Sie schränken zudem die Durchblutung des Afters ein. Die mangelnde Durchblutung verhindert eine Heilung der Analfissur. Um die Krämpfe zu unterbinden, damit die Fissur heilen kann, hat der Arzt die folgenden Möglichkeiten:
Verabreichung einer Creme zur Entspannung der Muskeln im After
Verabreichung einer Spritze zur Entspannung der Muskeln im After
Chirurgischer Eingriff zur Dehnung oder Durchtrennung des Muskels im After, wenn die Fissur mit den anderen Behandlungen nicht heilt