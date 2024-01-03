Was sind die Ursachen von Divertikulitis?

Zu Divertikulitis kann es bei Personen mit Divertikulose kommen, der Bildung von sackartigen Ausstülpungen im Dickdarm.

Was die genaue Ursache dafür ist, ist noch nicht vollständig geklärt. Stuhl und Bakterien können in eine dieser Ausstülpungen (Divertikel) gelangen und eine Entzündung bzw. Infektion verursachen.

Divertikulitis entsteht normalerweise im letzten Abschnitt des Dickdarms.

Divertikulitis ist meist ernster bei älteren Menschen und bei Personen, die Kortikosteroide einnehmen.

Wer Divertikulose hat, weist in den folgenden Fällen ein höheres Risiko auf, an Divertikulitis zu erkranken: