Was ist ein Endoskop?

Ein Endoskop ist ein Instrument, das Ärzte zur Betrachtung des Inneren des Körpers verwenden. Endoskope können auch zur Durchführung von Tests und zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden.

Endoskope sind Schläuche mit einer Lichtquelle und einer kleinen Videokamera am Ende. Die Endoskope sind hohl. Ärzte können Instrumente durch sie einführen, um Tests durchzuführen und Probleme zu behandeln.

Endoskope können wie folgt beschaffen sein:

Starr, aus Metall, das nicht biegsam ist

Flexibel, sodass sie sich um Winkel schlängeln können

Für verschiedene Körperteile werden Endoskope unterschiedlicher Größe verwendet. Welche Größe der Arzt verwendet, hängt davon ab, welcher Teil des Körpers untersucht und behandelt werden muss. Einige Beispiele: