Was ist ein Endoskop?
Ein Endoskop ist ein Instrument, das Ärzte zur Betrachtung des Inneren des Körpers verwenden. Endoskope können auch zur Durchführung von Tests und zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden.
Endoskope sind Schläuche mit einer Lichtquelle und einer kleinen Videokamera am Ende. Die Endoskope sind hohl. Ärzte können Instrumente durch sie einführen, um Tests durchzuführen und Probleme zu behandeln.
Endoskope können wie folgt beschaffen sein:
Starr, aus Metall, das nicht biegsam ist
Flexibel, sodass sie sich um Winkel schlängeln können
Für verschiedene Körperteile werden Endoskope unterschiedlicher Größe verwendet. Welche Größe der Arzt verwendet, hängt davon ab, welcher Teil des Körpers untersucht und behandelt werden muss. Einige Beispiele:
Kurz und eng: Für die Nase und die hintere Rachenwand (Nasopharyngolaryngoskopie)
Lang und eng: Für die Atemwege in der Lunge (Bronchoskopie)
Kurz und breiter: Für den unteren Teil des Dickdarms (Sigmoidoskopie)
Lang und breiter: Für Magen (Endoskopie des oberen Verdauungstrakts) und Darm (Koloskopie)
Was ist eine Endoskopie?
Eine Endoskopie ist jede Untersuchung, bei der der Arzt einen Beobachtungsschlauch verwendet, um eine Nahansicht des Körperinneren zu erhalten. Unter „Endoskopie“ versteht man häufig einen Test, bei dem Ärzte mit einem biegsamen Endoskop in den Verdauungstrakt (Gastrointestinaltrakt) blicken.
Ärzte führen zwei Hauptformen einer gastrointestinalen Endoskopie durch:
Endoskopie des oberen Verdauungstrakts – eine Sonde wird durch den Mund und die Speiseröhre eingeführt, um die Speiseröhre, den Magen und einen Teil des Dünndarms zu untersuchen.
Endoskopie des unteren Verdauungstrakts (Koloskopie) – eine Sonde wird in den After eingeführt, um den Mastdarm und den Dickdarm zu untersuchen.
Bei der Sigmoidoskopie handelt es sich um eine Form der unteren GI-Endoskopie, bei der Ärzte einen kurzen Schlauch verwenden und nur den untersten Teil des Dickdarms betrachten.
Betrachtung des Verdauungstrakts mit einem Endoskop
Verschiedene Teile des Verdauungstrakts lassen sich mit einem flexiblen Schlauch, dem Endoskop, betrachten. Durch den Mund eingeführt (wie in der linken Abbildung), kann ein Endoskop zur Untersuchung von Speiseröhre, Magen und einem Teil des Dünndarms dienen. Wird es durch den After eingeführt (rechts), können mit einem Endoskop der Enddarm und der gesamte Dickdarm untersucht werden.
Warum wird eine Endoskopie durchgeführt?
Ärzte führen eine GI-Endoskopie durch, um Probleme in Speiseröhre, Magen, Darm und Rektum zu finden und häufig auch zu behandeln. Selbst wenn keine Symptome auftreten, kann der Arzt eine Endoskopie durchführen, um nach ernsten Problemen wie Darmkrebs zu suchen, die bei einem entsprechenden Befund behandelt werden können.
Ärzte können eine Endoskopie auch aus folgenden Gründen durchführen:
Um herauszufinden, warum bestimmte Symptome vorliegen
Zur Überprüfung von Patienten eines bestimmten Alters auf Probleme: So wird z. B. bei über 45-Jährigen oft eine Koloskopie durchgeführt, um auf Darmkrebs zu untersuchen.
Zur Behandlung bestimmter Probleme mit kleinen Instrumenten, die durch das Endoskop passen
Einige Maßnahmen, die Ärzte mit einem Endoskop durchführen können:
Entnahme eines kleinen Gewebestücks zur Untersuchung (Biopsie)
Entfernung einer Wucherung, z. B. eines Polypen im Dickdarm
Injektion eines Arzneimittels, das zum Beispiel die Blutung aus einem Geschwür stoppt
Stoppen von Blutungen mit Laser, Hitze oder Strom
Wie kann ich mich auf eine Endoskopie des oberen Verdauungstrakts vorbereiten?
Sie dürfen vor der Untersuchung nichts essen oder trinken – Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ab wann.
Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob Sie einige Ihrer regulären Medikamente am Morgen der Untersuchung einnehmen können.
Wie kann ich mich auf eine Endoskopie des unteren Verdauungstrakts (Koloskopie) vorbereiten?
Sie nehmen am Tag vor der Untersuchung nur Flüssigkeiten, aber keine feste Nahrung zu sich.
Sie dürfen ab dem Abend vor der Untersuchung nichts essen oder trinken – Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ab wann genau.
Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob Sie einige Ihrer regulären Medikamente am Morgen der Untersuchung einnehmen können.
Sie nehmen Medikamente ein, um am Tag vor der Untersuchung allen Stuhl aus Ihrem Darm auszuscheiden. Bei diesen Medikamenten kann es sich um Pillen, zu trinkende Flüssigkeiten oder über den After aufzunehmende Flüssigkeiten (Einläufe) handeln.
Was geschieht, wenn ich mich einer Endoskopie unterziehe?
Während einer Endoskopie des oberen Verdauungstrakts oder einer Koloskopie befindet sich der Patient in liegender Stellung und hat Instrumente am Körper, um den Blutdruck, Puls und Sauerstoffspiegel im Blut während der Untersuchung zu messen.
Sie erhalten eine Infusion in Ihren Arm für Flüssigkeiten und Medikamente.
Zur Endoskopie des oberen Verdauungstrakts wird ein Betäubungsmittel in den Hals eingeführt.
Sie erhalten intravenös verabreichte Medikamente, die Sie ruhig und entspannt halten oder einschlafen lassen.
Ihr Arzt führt den Schlauch vorsichtig in Ihren Körper ein.
Ihr Arzt kann dabei z. B. folgende Probleme erkennen:
Rötungen
Offene Wunden (Geschwüre)
Schwellungen
Ungewöhnliche Wucherungen
Die Schleimhaut und die inneren Schichten des Verdauungstrakts (mit Ausnahme des unteren Bereichs des Afters) haben keine Nerven, die Schmerzen empfinden, sodass Sie keine Schmerzen verspüren, auch wenn Sie während dieser Untersuchung nicht schlafen.
Eine Endoskopie des oberen Verdauungstrakts dauert etwa 15 bis 30 Minuten. Eine Koloskopie kann etwas länger dauern. Nachdem Sie aufwachen und sich normal fühlen, können Sie mit einem Freund oder Familienmitglied nach Hause gehen und sich bis zum folgenden Tag ausruhen.
Ist eine Endoskopie sicher?
Eine Endoskopie ist in der Regel sehr sicher. Probleme sind selten, können aber Folgendes umfassen:
Müdigkeit aufgrund des entspannenden Arzneimittels
Unangenehmes Gefühl in dem untersuchten Körperteil
Geringfügige Blutungen
Verletzung des untersuchten Bereichs
Kratzender Rachen nach einer Endoskopie des oberen Verdauungstrakts
Viel Flatulenz nach einer Endoskopie des unteren Verdauungstrakts
Rufen Sie sofort Ihren Arzt an, wenn Sie nach einer Endoskopie eines der folgenden Symptome aufweisen:
Fieber
Starke Schmerzen im Bauch
Schmerzen im Brustkorb oder Kurzatmigkeit
Erbrechen, insbesondere wenn das Erbrochene dunkel oder blutig ist
Blut im Stuhl oder schwarzer Stuhl