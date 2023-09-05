Bei einem Gedächtnisverlust können Sie sich Dinge nicht mehr so gut merken.

Ein leichter Gedächtnisverlust kann ein normaler Bestandteil des Alterungsprozesses sein, zum Beispiel, wenn Sie vergessen, wo Sie Ihre Autoschlüssel hingelegt haben. Ein stärkerer Gedächtnisverlust kann ein Warnsignal für eine Funktionsstörung des Gehirns sein, wie Alzheimer-Krankheit oder Demenz.