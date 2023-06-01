Was sind die Symptome neuropathischer Schmerzen?

Zu den Symptomen von neuropathischen Schmerzen zählt Folgendes:

Brennen oder Kribbeln

Tiefe quälende Schmerzen

Extreme Empfindlichkeit gegenüber Hitze, Kälte oder einer leichten Berührung

Neuropathische Schmerzen liegen häufig auch dann vor, wenn Ihnen gerade nichts Schmerzhaftes geschieht.

Neuropathische Schmerzen können die Arbeit und andere normale alltägliche Aktivitäten erschweren, was Angst oder Depressionen auslösen kann. Angst und Depression wiederum können neuropathische Schmerzen auch verschlimmern. Wenn Sie Ihren normalen Aktivitäten nicht mehr nachgehen, werden Ihre Muskeln schwach, wodurch Sie noch weniger aktiv werden.