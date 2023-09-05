Was ist eine intrazerebrale Blutung (Hämorrhagie)?
Eine intrazerebrale Blutung ist eine Blutung im Inneren des Gehirns. Es handelt sich dabei um einen medizinischen Notfall, der häufig zu einem dauerhaften Gehirnschaden oder zum Tod führt.
Eine intrazerebrale Blutung entsteht, wenn ein Blutgefäß im Gehirn platzt.
Die Ursache ist in der Regel hoher Blutdruck.
Sie kann durch eine Verletzung verursacht werden.
das erste Symptom sind häufig Kopfschmerzen.
Sie können verwirrt sein oder ins Koma fallen.
Die Ärzte behandeln die Probleme, die zur Blutung geführt haben, wie zum Beispiel den hohen Blutdruck.
Menschen mit Symptomen einer intrazerebralen Blutung sollten sofort eine Notfallversorgung erhalten.
Platzen und Brüche: Ursachen für hämorrhagischen Schlaganfall
Wenn die Blutgefäße des Gehirns schwach oder anormal sind oder unter ungewöhnlichem Druck stehen, kann es zu einem hämorrhagischen Schlaganfall kommen. Bei hämorrhagischen Schlaganfällen kommt es zu einer Blutung im Gehirn, wie bei einer intrazerebralen Blutung. Oder die Blutung könnte zwischen der inneren und mittleren Gewebeschicht, die das Gehirn bedeckt (im Subarachnoidalraum), als Subarachnoidalblutung eintreten.
Wodurch wird eine intrazerebrale Blutung verursacht?
Eine intrazerebrale Blutung wird durch ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn verursacht.
Die häufigste Ursache eines geplatzten Blutgefäßes ist ein hoher Blutdruck, durch den die Blutgefäße geschwächt sind.
Seltenere Ursachen sind:
Gebrauch von Kokain oder Amphetaminen (Aufputschmittel)
angeborene krankhafte Blutgefäße im Gehirn
eine schwere Kopfverletzung
Hirntumor
eine übermäßige Anwendung von Blutverdünnern
Was sind die Symptome einer intrazerebralen Blutung?
Die Symptome einer intrazerebralen Blutung setzen plötzlich ein. Sie haben für gewöhnlich sehr starke Kopfschmerzen, insbesondere wenn Sie in Bewegung sind. Bei älteren Personen treten möglicherweise keine oder nur leichte Kopfschmerzen auf. Weitere häufige Symptome sind:
Schwäche oder Taubheit in einer Körperhälfte
Sprachstörungen
Verwirrtheit
Übelkeit oder Erbrechen
Krampfanfälle
Ohnmacht
Eine intrazerebrale Blutung ist ein ernster Zustand und etwa die Hälfte der Betroffenen stirbt innerhalb der ersten Tage. Die meisten Überlebenden tragen einen anhaltenden Gehirnschaden davon.
Woran erkennt der Arzt eine intrazerebrale Blutung?
Wie wird eine intrazerebrale Blutung behandelt?
Sie werden ins Krankenhaus eingewiesen und die Probleme, die die Blutung verursacht haben, werden behandelt. Ihnen wird Bettruhe verordnet und Sie dürfen Medikamente, die die Blutung verstärken könnten, nicht weiter anwenden. Sie können auch folgendermaßen behandelt werden:
mit Medikamenten, die die Kopfschmerzen lindern und Krampfanfälle reduzieren,
mit Medikamenten und Flüssigkeit, um Ihren Blutdruck zu normalisieren,
Wenn Sie Blutverdünner erhalten haben, werden Ihnen möglicherweise Medikamente verabreicht, damit Ihr Blut besser gerinnt und die Blutung gestillt wird,
manchmal durch einen operativen Eingriff, um das zusätzliche Blut zu entfernen und den Druck im Schädel zu senken.