Was ist eine intrazerebrale Blutung (Hämorrhagie)?

Eine intrazerebrale Blutung ist eine Blutung im Inneren des Gehirns. Es handelt sich dabei um einen medizinischen Notfall, der häufig zu einem dauerhaften Gehirnschaden oder zum Tod führt.

Eine intrazerebrale Blutung entsteht, wenn ein Blutgefäß im Gehirn platzt.

Die Ursache ist in der Regel hoher Blutdruck.

Sie kann durch eine Verletzung verursacht werden.

das erste Symptom sind häufig Kopfschmerzen.

Sie können verwirrt sein oder ins Koma fallen.

Die Ärzte behandeln die Probleme, die zur Blutung geführt haben, wie zum Beispiel den hohen Blutdruck.

Menschen mit Symptomen einer intrazerebralen Blutung sollten sofort eine Notfallversorgung erhalten.