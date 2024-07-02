Infektionen des Gehirns sind sehr schwerwiegend und können tödlich verlaufen. Sie können folgende Ursachen haben:

Viren (am häufigsten)

Bakterien

Pilze oder Parasiten (selten)

Infektionen, die nur das Gehirn betreffen, werden als Enzephalitis bezeichnet. Infektionen, die die Häute (Meningen) betreffen, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken, werden Meningitis (Hirnhautentzündung) genannt. Eine Enzephalitis kann sich jedoch ausbreiten und eine Meningitis verursachen. Manchmal breitet sich auch eine Meningitis aus und führt zu einer Enzephalitis.

Durch Viren verursachte Infektionen des Gehirns wirken sich in der Regel auf das ganze Gehirn aus. Durch Bakterien verursachte Infektionen des Gehirns führen manchmal zu einer Eitertasche, die als Gehirnabszess bezeichnet wird.

Wie gelangen Infektionen in Ihr Gehirn? Infektionen beginnen normalerweise an einer anderen Stelle. Sie können auf verschiedene Arten in Ihr Gehirn und Ihre Hirnhäute gelangen: Von einer Infektion in der Nähe, wie z. B. in Ihren Zähnen, Nebenhöhlen oder Ohren

Durch Ihr Blut aus einem anderen Bereich des Körpers

Direkt von außen, z. B. bei einem Schädelbruch oder bei einer Gehirnoperation Infektionen, die sich über Ihr Blut verbreiten, stammen manchmal von Insektenstichen, vor allem von Stechmücken und Zecken.

Was sind die Symptome einer Gehirninfektion? Gehirninfektionen führen dazu, dass das Gehirn nicht richtig arbeitet. Häufige Symptome sind: Kopfschmerzen

Verwirrtheit und Schwierigkeiten, klar zu denken Sie verhalten sich möglicherweise anders als sonst. Schwere Infektionen können Krampfanfälle verursachen und dazu führen, dass Sie ins Koma fallen, Atembeschwerden haben und mitunter auch sterben können.

Wie werden Infektionen des Gehirns diagnostiziert? In der Regel ergreift der Arzt folgende Maßnahmen: CT(Computertomographie)-Scan oder MRT (Magnetresonanztomographie)

Spinalpunktion