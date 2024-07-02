skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Überblick über Gehirninfektionen

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2024
v39514398_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Infektionen des Gehirns sind sehr schwerwiegend und können tödlich verlaufen. Sie können folgende Ursachen haben:

  • Viren (am häufigsten)

  • Bakterien

  • Pilze oder Parasiten (selten)

Infektionen, die nur das Gehirn betreffen, werden als Enzephalitis bezeichnet. Infektionen, die die Häute (Meningen) betreffen, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken, werden Meningitis (Hirnhautentzündung) genannt. Eine Enzephalitis kann sich jedoch ausbreiten und eine Meningitis verursachen. Manchmal breitet sich auch eine Meningitis aus und führt zu einer Enzephalitis.

Durch Viren verursachte Infektionen des Gehirns wirken sich in der Regel auf das ganze Gehirn aus. Durch Bakterien verursachte Infektionen des Gehirns führen manchmal zu einer Eitertasche, die als Gehirnabszess bezeichnet wird.

Wie gelangen Infektionen in Ihr Gehirn?

Infektionen beginnen normalerweise an einer anderen Stelle. Sie können auf verschiedene Arten in Ihr Gehirn und Ihre Hirnhäute gelangen:

  • Von einer Infektion in der Nähe, wie z. B. in Ihren Zähnen, Nebenhöhlen oder Ohren

  • Durch Ihr Blut aus einem anderen Bereich des Körpers

  • Direkt von außen, z. B. bei einem Schädelbruch oder bei einer Gehirnoperation

Infektionen, die sich über Ihr Blut verbreiten, stammen manchmal von Insektenstichen, vor allem von Stechmücken und Zecken.

Was sind die Symptome einer Gehirninfektion?

Gehirninfektionen führen dazu, dass das Gehirn nicht richtig arbeitet. Häufige Symptome sind:

  • Kopfschmerzen

  • Verwirrtheit und Schwierigkeiten, klar zu denken

Sie verhalten sich möglicherweise anders als sonst. Schwere Infektionen können Krampfanfälle verursachen und dazu führen, dass Sie ins Koma fallen, Atembeschwerden haben und mitunter auch sterben können.

Wie werden Infektionen des Gehirns diagnostiziert?

In der Regel ergreift der Arzt folgende Maßnahmen:

Wie werden Infektionen des Gehirns behandelt?

Die Ärzte versuchen, die Ursache der Infektion zu behandeln. Virostatika oder Antibiotika wirken bei manchen, aber nicht bei allen Infektionen. Ärzte verabreichen außerdem Medikamente zur Linderung der Symptome.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.