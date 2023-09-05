Wirbelsäule und Rückenmark 3D Model:

Die Wirbelsäule ist Ihr Rückgrat. Dieses besteht tatsächlich aus einer langen Reihe von 24 Knochen, den Rückenwirbeln, und Ihrem Steißbein. Die Rückenwirbel beginnen unterhalb Ihres Schädels und verlaufen bis nach unten zu Ihrem Becken. Die Rückenwirbel tragen den größten Teil Ihres Körpergewichts.

Zwischen den einzelnen Wirbeln befinden sich kleine Knorpelscheiben. Knorpel sind ein flexibles, gummiartiges Material, das wie ein Polster zwischen den Wirbeln wirkt und es der Wirbelsäule ermöglicht, sich zu biegen.

Jeder Wirbel hat eine Öffnung. Die Öffnungen sind nach oben ausgerichtet und bilden einen Tunnel, der Wirbelkanal genannt wird, und die gesamte Länge Ihrer Wirbelsäule entlang verläuft. Das Rückenmark liegt im Inneren des Wirbelkanals. Die Wirbel und der Wirbelkanal schützen das Rückenmark vor Schäden.

Die Wirbelsäule ist von oben nach unten in 4 Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt wird nach seiner lateinischen Bezeichnung mit einem Buchstaben gekennzeichnet.

C (zervikal) – 7 Halswirbel

T (thorakal) – 12 Brustwirbel im oberen Rückenbereich, die mit den Rippen verbunden sind

L (lumbal) – 5 Lendenwirbel im unteren Rückenbereich

S (sakral) – 5 zusammengewachsene Wirbel, die das Kreuzbein (Os sacrum) bilden und die Wirbelsäule mit Ihrem Becken verbinden

Die einzelnen Rückenwirbel innerhalb dieser Abschnitte sind von oben nach unten nummeriert. Wenn der Arzt über ein Problem in der Wirbelsäule spricht, nennt er den Buchstaben und die Zahl des betroffenen Wirbels. Er kann beispielsweise „L5“ sagen, wenn Sie ein Problem im 5. Lendenwirbel haben.