Was ist ein EEG?

Das EEG ist ein einfacher, schmerzloser Test, mit dem die elektrische Aktivität Ihres Gehirns aufgezeichnet wird. Damit will man feststellen, wie gut die verschiedenen Bereiche Ihres Gehirns arbeiten. Ärzte verwenden ein EEG, um Probleme wie Krampfanfälle zu untersuchen. Der Arzt bringt kleine Klebesensoren auf der Kopfhaut an, die Ihre Gehirnwellen aufspüren und diese an ein Aufzeichnungsgerät senden.

Mithilfe eines EEG können Ihre Sinne, wie Hören, Sehen oder Tasten untersucht werden. Damit möchten die Ärzte herausfinden, wie gut Ihr Gehirn reagiert. Sie können beispielsweise mit Licht in Ihre Augen leuchten, um die Aktivität im Sehzentrum des Gehirns zu untersuchen.