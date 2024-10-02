Was sind die Ursachen der Demenz?

Die Demenz ist eine Hirnerkrankung. Sie hat möglicherweise keine bestimmte Ursache oder kann von vielen Krankheiten hervorgerufen werden.

Die meisten Demenzerkrankungen bei älteren Menschen werden verursacht von der

Weitere Störungen des Gehirns, die eine Demenz verursachen können, sind unter anderem:

Einige Umstände können die Demenz verschlimmern: