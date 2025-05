CTE kann nicht geheilt werden, aber folgende Maßnahmen sind hilfreich:

Aufenthalt in einer sicheren und strukturierten Umgebung mit Routineabläufen und regelmäßigen Aktivitäten

Deutliches Erklären sämtlicher Veränderungen in der Umgebung oder von Bezugspersonen

Beratung

Medikamente zur Linderung der Symptome

Damit das Risiko einer CTE gesenkt wird, sollten sich Menschen, die eine Gehirnerschütterung erlitten haben, ausruhen und für einen bestimmten Zeitraum keinen Sport betreiben.

Bevor ihre Entscheidungsfindung beeinflusst wird, sollten Personen mit CTE so viele medizinische, finanzielle und rechtliche Entscheidungen wie möglich treffen. Dazu gehört, jemanden auszuwählen, der zusätzliche medizinische Entscheidungen in Ihrem Namen treffen kann, sobald Sie dies nicht mehr tun können. Sie sollten auch mit Ihrem Arzt besprechen, welche Art der Versorgung Sie am Ende Ihres Lebens wünschen (Patientenverfügung).

Wenn die CTE schlimmer wird, ist die Behandlung eher für das Wohlbefinden gedacht, anstatt das Leben zu verlängern.