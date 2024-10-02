Was ist die Alzheimer-Krankheit?

Was ist die Alzheimer-Krankheit?

Die Alzheimer-Krankheit ist eine Art Demenz, die für gewöhnlich Personen ab 65 Jahren betrifft. Demenz ist eine Störung des Gehirns, die das Erinnern, Denken, Sprachverständnis und Lernen erschwert.

Die Hirnstörungen verschlechtern sich mit der Zeit. An Alzheimer Erkrankte sind im Alltag letztendlich auf die Hilfe anderer angewiesen.