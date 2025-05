Mit einem Ultraschall lassen sich Wucherungen im Hals, in den Brüsten, in der Leiste, den Armen oder Beinen erkennen. Zudem kann eine Zyste (eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase) von einem soliden Tumor unterschieden werden. Auch Störungen in den Organen des Bauchs, der Hüfte und der Brust können auf einem Ultraschall dargestellt werden, zum Beispiel:

Bereiche des Herzens, die eine falsche Größe oder Form aufweisen

Kleine Steine oder Blockierungen in der Gallenblase

Tumoren

Wenn eine Probe eines Tumors oder einer anderen Wucherung entnommen werden muss, kann ein Ultraschall zur Unterstützung eingesetzt werden.

In einer Schwangerschaft beobachtet der Arzt das Wachstum und die Entwicklung des Babys mittels Ultraschall.