Was ist eine Radionukliduntersuchung?

Ein Radionuklid ist eine radioaktive chemische Substanz, von der Sie eine kleine Dosis erhalten. Das Radionuklid sammelt sich in einem bestimmten Bereich des Körpers an und gibt eine Strahlung ab, die von einem Aufnahmegerät erfasst wird, das über diesen Bereich des Körpers bewegt wird. Das Aufnahmegerät stellt auf einem Bild dar, wo sich die Strahlung befindet und wie stark sie ist. Dadurch können die Ärzte das untersuchte Gewebe bewerten.

Sie können das Radionuklid in folgenden Formen erhalten:

Als Injektion

Zum Schlucken

Als Gas zum Einatmen

Verschiedene Radionuklide verteilen sich in verschiedenen Bereichen des Körpers. Je nachdem, was untersucht werden soll, wählen die Ärzte das entsprechende Radionuklid aus. Mit einer Radionukliduntersuchung lassen sich Störungen in vielen Teilen des Körpers bestimmen: