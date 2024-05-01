Die körperdysmorphe Störung ist eine psychische Störung, bei der die betroffene Person viel Zeit und Energie damit verbringt, sich darüber Sorgen zu machen, wie sie aussieht. Menschen mit dieser Störung können sich auf die Größe oder das Aussehen eines bestimmten Körperteils, wie z. B. die Nase, versteifen. Die Sorgen über den Körperteil machen für Freunde und Angehörige keinen Sinn und beeinträchtigen das tägliche Leben der betroffenen Personen.

Menschen mit körperdysmorpher Störung verbringen unter Umständen ganze Stunden am Tag damit, sich Sorgen über die wahrgenommenen Schwachstellen in ihrem Körper zu machen, obwohl diese Probleme für andere Menschen geringfügig oder gar nicht vorhanden erscheinen.

Sie glauben möglicherweise, dass Teile ihres Körpers hässlich, unattraktiv oder missgestaltet sind.

Sie können sich so stark für ihr Aussehen schämen, dass sie es vermeiden, auszugehen oder Zeit mit Freunden zu verbringen.

Ärzte behandeln eine körperdysmorphe Störung mit Antidepressiva und kognitiver Verhaltenstherapie.

Die Störung beginnt normalerweise im Jugendalter und tritt bei Frauen ein wenig häufiger auf.