Was ist Selbstmordverhalten?

Als Selbstmordverhalten bezeichnet man es, wenn jemand:

sich umbringt

versucht, sich umzubringen, aber überlebt

Nehmen Sie es immer ernst, wenn Sie sich selbstmordgefährdet fühlen, oder wenn jemand droht oder versucht, sich umzubringen.

Rufen Sie die Notrufnummer an (911 in den USA), wenn:

Sie sich selbst Schaden zugefügt haben oder zeitnah einen Selbstmordversuch planen

Jemanden sehen, der das Risiko trägt, sich selbst oder andere zu verletzen

Reden Sie weiterhin mit ruhiger, verständlicher Stimme mit der selbstmordgefährdeten Person, bis Hilfe eintrifft.

In den USA rufen Sie unter 988 an oder senden eine SMS, um mit einem ausgebildeten Berater der 988 Suicide & Crisis Lifeline verbunden zu werden (oder chatten Sie online unter988lifeline.org), wenn:

Sie (oder eine Person, die Sie kennen) selbstmordgefährdet sind, sich psychisch in einer Krise oder in einer Substanzgebrauchskrise befinden

Die Kontaktaufnahme mit 988 ist kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche möglich. Sie haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben, wenn Sie dies wünschen. Ein ausgebildeter Krisenberater bietet Unterstützung und gibt bei Bedarf Hilfsmittel an Sie weiter.

Die 988 Suicide & Crisis Lifeline ist ein Live-Krisen-Center, das Anrufdienste in englischer und spanischer Sprache sowie Übersetzungsdienste für über 250 weitere Sprachen bietet. Text und Chat sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.