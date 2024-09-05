Bei einer nichtsuizidalen Selbstverletzung verletzt man sich selbst absichtlich, ohne sich dabei umbringen zu wollen. Wenn Sie sich zum Beispiel in die Haut ritzen, um sich zu verletzen, nicht aber, um sich umzubringen, nennt man das eine nichtsuizidale Selbstverletzung – es ist kein Selbstmordversuch. Die häufigsten Beispiele von nichtsuizidaler Selbstverletzung sind:

Das Ritzen oder Stechen in die Haut mit einem scharfen Gegenstand (z. B. mit einem Messer, Rasiermesser oder Nadel)

Sich Verbrennungen an der Haut zufügen (für gewöhnlich mit einer Zigarette)

Nichtsuizidale Selbstverletzung:

beginnt für gewöhnlich im frühen Teenageralter und endet im frühen Erwachsenenalter

tritt bei Jungen und Mädchen mit der gleichen Häufigkeit auf

ist bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Essstörungen oder Suchtproblemen häufiger

wird oft an sichtbaren Körperteilen zugeführt, wie den Unterarmen

Nichtsuizidale Selbstverletzung sollte ernst genommen werden. Menschen, die sich absichtlich selbst verletzen, machen das wahrscheinlich wieder und haben möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Selbstmordversuch zu unternehmen oder sich umzubringen.

In den USA rufen Sie unter 988 an oder senden eine SMS, um mit einem ausgebildeten Berater der 988 Suicide & Crisis Lifeline verbunden zu werden (oder chatten Sie online unter988lifeline.org), wenn:

Sie (oder eine Person, die Sie kennen) selbstmordgefährdet sind, sich psychisch in einer Krise oder in einer Substanzgebrauchskrise befinden

Die Kontaktaufnahme mit 988 ist kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche möglich. Sie haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben, wenn Sie dies wünschen. Ein ausgebildeter Krisenberater bietet Unterstützung und gibt bei Bedarf Hilfsmittel an Sie weiter.

Die 988 Suicide & Crisis Lifeline ist ein Live-Krisen-Center, das Anrufdienste in englischer und spanischer Sprache sowie Übersetzungsdienste für über 250 weitere Sprachen bietet. Text und Chat sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.