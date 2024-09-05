Was ist nichtsuizidale Selbstverletzung?
Bei einer nichtsuizidalen Selbstverletzung verletzt man sich selbst absichtlich, ohne sich dabei umbringen zu wollen. Wenn Sie sich zum Beispiel in die Haut ritzen, um sich zu verletzen, nicht aber, um sich umzubringen, nennt man das eine nichtsuizidale Selbstverletzung – es ist kein Selbstmordversuch. Die häufigsten Beispiele von nichtsuizidaler Selbstverletzung sind:
Das Ritzen oder Stechen in die Haut mit einem scharfen Gegenstand (z. B. mit einem Messer, Rasiermesser oder Nadel)
Sich Verbrennungen an der Haut zufügen (für gewöhnlich mit einer Zigarette)
Nichtsuizidale Selbstverletzung:
beginnt für gewöhnlich im frühen Teenageralter und endet im frühen Erwachsenenalter
tritt bei Jungen und Mädchen mit der gleichen Häufigkeit auf
ist bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Essstörungen oder Suchtproblemen häufiger
wird oft an sichtbaren Körperteilen zugeführt, wie den Unterarmen
Nichtsuizidale Selbstverletzung sollte ernst genommen werden. Menschen, die sich absichtlich selbst verletzen, machen das wahrscheinlich wieder und haben möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Selbstmordversuch zu unternehmen oder sich umzubringen.
In den USA rufen Sie unter 988 an oder senden eine SMS, um mit einem ausgebildeten Berater der 988 Suicide & Crisis Lifeline verbunden zu werden (oder chatten Sie online unter988lifeline.org), wenn:
Sie (oder eine Person, die Sie kennen) selbstmordgefährdet sind, sich psychisch in einer Krise oder in einer Substanzgebrauchskrise befinden
Die Kontaktaufnahme mit 988 ist kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche möglich. Sie haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben, wenn Sie dies wünschen. Ein ausgebildeter Krisenberater bietet Unterstützung und gibt bei Bedarf Hilfsmittel an Sie weiter.
Die 988 Suicide & Crisis Lifeline ist ein Live-Krisen-Center, das Anrufdienste in englischer und spanischer Sprache sowie Übersetzungsdienste für über 250 weitere Sprachen bietet. Text und Chat sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
Warum verletzen sich Menschen absichtlich selbst?
Die Gründe sind nicht immer eindeutig und die Selbstverletzung kann ein Weg für diese Menschen sein, um Folgendes zu versuchen:
Verringern stressiger oder negativer Gefühle
Selbstbestrafung für etwas, das sie ihrer Meinung nach falsch gemacht haben
Reaktion auf Beziehungsprobleme
Hilferuf, damit andere Personen ihnen helfen
Wie behandeln Ärzte eine nichtsuizidale Selbstverletzung?
Ärzte stellen Fragen zu Ihren Verletzungen und wie es dazu gekommen ist. Sie nehmen Ihre Handlungen ernst und versuchen, herauszufinden, ob Sie vielleicht versuchen, sich selbst umzubringen.
Ärzte behandeln die nichtsuizidale Selbstverletzung mit Psychotherapie. Es werden zwei Arten der Psychotherapie zur Behandlung von nichtsuizidalen Selbstverletzungen eingesetzt:
Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) - in wöchentlichen Einzelsitzungen hilft der Therapeut Ihnen im Verlauf eines Jahres zu lernen, wie Sie mit dem Stress umgehen
Gruppentherapie zur Emotionsregulation - Hilft Ihnen dabei, sich negativen Emotionen bewusst zu werden und diese zu akzeptieren
Medikamente können manchen Patienten helfen. Wenn Sie neben einer nichtsuizidalen Selbstverletzung auch an einer psychischen Gesundheitsstörung leiden, wird der Arzt diese behandeln.
Es sollten unbedingt Arzttermine zur Nachbeobachtung vereinbart werden, damit sichergestellt ist, dass die Selbstverletzung aufgehört hat.