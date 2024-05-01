Bei der Psychotherapie, die manchmal als Gesprächstherapie bezeichnet wird, sprechen Ärzte und Berater mit Ihnen über Ihre Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Sie versuchen nicht, Ihnen zu sagen, was Sie denken oder tun sollen. Stattdessen versuchen sie Ihnen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und einen Weg zu finden, wie Sie besser mit Stresssituationen und Problemen im Leben umgehen können. Eine Einzeltherapie bezieht sich auf eine Person, die mit einem Therapeuten zusammenarbeitet. Therapeuten können auch eine Gruppentherapie, Familientherapie oder Paartherapie anbieten.

Je nach Problem werden in der Regel verschiedene Techniken angewandt. Einige Therapieformen sind unter anderem: