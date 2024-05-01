Wie wird eine psychische Erkrankung behandelt?
Die wesentlichen Behandlungen umfassen:
Medikamente
Gesprächstherapie (Psychotherapie oder Beratung)
Bei den meisten psychischen Gesundheitsstörungen ist eine Behandlung mit einer Kombination aus Medikamenten und Gesprächstherapie wirksamer als nur das eine oder andere.
Weitere Behandlungen:
Transkranielle Magnetstimulation (Magnete werden auf den Kopf aufgelegt, um das Gehirn anzuregen)
Welche Medikamente werden für psychische Erkrankungen eingesetzt?
Ärzte verwenden viele verschiedene Medikamente zur Behandlung psychischer Gesundheitsstörungen. Zu den Arten von Medikamenten gehören:
Antidepressiva, insbesondere SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer)
Angstlösende Medikamente
Antipsychotika
Stimmungsstabilisatoren
Was ist eine Psychotherapie?
Bei der Psychotherapie, die manchmal als Gesprächstherapie bezeichnet wird, sprechen Ärzte und Berater mit Ihnen über Ihre Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Sie versuchen nicht, Ihnen zu sagen, was Sie denken oder tun sollen. Stattdessen versuchen sie Ihnen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und einen Weg zu finden, wie Sie besser mit Stresssituationen und Problemen im Leben umgehen können. Eine Einzeltherapie bezieht sich auf eine Person, die mit einem Therapeuten zusammenarbeitet. Therapeuten können auch eine Gruppentherapie, Familientherapie oder Paartherapie anbieten.
Je nach Problem werden in der Regel verschiedene Techniken angewandt. Einige Therapieformen sind unter anderem:
Verhaltenstherapie
Kognitive Therapie
Interpersonelle Therapie
Psychoanalyse
Psychodynamische Psychotherapie
Unterstützende Psychotherapie
Was ist eine Elektrokrampftherapie (ECT)?
Bei einer Elektrokrampftherapie (ECT) verabreichen Ärzte Ihrem Gehirn einen Elektroschock, während Sie unter Narkose sind.
ECT hat sich bei der Behandlung schwerer Depressionen durchweg als wirkungsvoll erwiesen.
Manchmal haben Sie einen Gedächtnisverlust, der kurze Zeit andauert.
Unabhängig davon, wie sich eine ECT in den Medien darstellt, ist eine ECT sicher und wirksam.
Welche Arten von psychischen Erkrankungen werden behandelt?
Viele verschiedene Gesundheitsdienstleister behandeln psychische Erkrankungen, und Sie können auch von einem Team von Gesundheitsdienstleistern betreut werden, unter anderem mit:
Psychiater (Arzt, der auf psychische Gesundheit spezialisiert ist und Medikamente verschreiben kann)
Psychologe (ein Allgemeinarzt für psychische Gesundheit, der therapiert)
Krankenpfleger
Sozialarbeiter
Hausarzt (kann auch Medikamente verschreiben)