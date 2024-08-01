Ihre Persönlichkeit besteht aus Ihrer ganz eigenen Denkweise, Ihrem Verständnis, Reaktionen und Ihren Beziehungen zu anderen.

Eine Persönlichkeitsstörung ist nicht nur durch eine besondere Persönlichkeit gekennzeichnet. Sie tritt auf, wenn Ihre Persönlichkeitsmerkmale zu erheblichen Problemen in Ihrem Leben führen, oder Sie davon abhalten, normale Beziehungen zu anderen zu knüpfen.

Was ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung? Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung liegt vor: bei einem Muster, bei dem es dem Betroffenen egal ist, ob seine Worte und Taten andere Menschen treffen oder nicht Es tritt viel häufiger bei Männern als bei Frauen auf. Die Betroffenen scheinen sich mit zunehmendem Alter zu bessern. Menschen mit dieser Störung können: andere verletzen, Eigentum zerstören oder das Gesetz brechen

lügen und andere Personen ausnutzen, um zu erreichen, was sie möchten

kein Einfühlungsvermögen entwickeln (die anderen sind ihnen egal)

die Rechte und Gefühle anderer ignorieren

Ausreden für ihr schlechtes Verhalten haben oder die Schuld auf andere schieben

aggressiv oder verantwortungslos handeln (z. B., indem sie plötzlich einen Arbeitsplatz aufgeben oder Rechnungen nicht bezahlen)

Es tut ihnen nicht leid, was sie getan haben

an einer drogen- oder alkoholbedingten Erkrankung leiden Sie wirken möglicherweise charmant und überzeugend, wenn sie versuchen, zu bekommen, was sie möchten.

Wie kommt es zu einer antisozialen Persönlichkeitsstörung? Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung wird wahrscheinlich durch die folgenden zwei Aspekte verursacht: Ihre Gene (die genetischen Informationen, die von den Eltern an Sie weitergegeben wurden)

Ihre Erfahrungen und Erziehung, wie Ihre Eltern, sie behandelt haben Kinder mit einer Verhaltensstörung entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere Kinder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, wenn sie erwachsen werden. Missbrauch und Vernachlässigung können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Kind eine antisoziale Persönlichkeitsstörung als Erwachsener hat.