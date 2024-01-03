Was ist eine Ruminationsstörung?

Eine Ruminationsstörung ist eine Essstörung, bei der Betroffene bereits heruntergeschlucktes Essen hochwürgen (wiederkauen oder „regurgitieren“).

Normalerweise würgen die Betroffenen ca. 15 bis 30 Minuten nach dem Essen eine kleine Menge des Gegessenen wieder hoch

Manchmal kauen sie die Nahrung erneut und schlucken sie dann wieder herunter oder spucken sie dann aus

Essen hochzuwürgen ist nicht das Gleiche, wie sich zu übergeben (Erbrechen). Erbrechen ist gewaltsam und verursacht Schmerzen.

Betroffene mit einer Ruminationsstörung können: