Was ist eine Ruminationsstörung?
Eine Ruminationsstörung ist eine Essstörung, bei der Betroffene bereits heruntergeschlucktes Essen hochwürgen (wiederkauen oder „regurgitieren“).
Normalerweise würgen die Betroffenen ca. 15 bis 30 Minuten nach dem Essen eine kleine Menge des Gegessenen wieder hoch
Manchmal kauen sie die Nahrung erneut und schlucken sie dann wieder herunter oder spucken sie dann aus
Essen hochzuwürgen ist nicht das Gleiche, wie sich zu übergeben (Erbrechen). Erbrechen ist gewaltsam und verursacht Schmerzen.
Betroffene mit einer Ruminationsstörung können:
Versuchen, zu verheimlichen was sie gerade tun, indem sie die Hand vor den Mund halten oder husten
Vermeiden es, gemeinsam mit anderen zu essen, damit diese nicht sehen, wie sie das Essen wieder ausspucken
Was sind die Symptome der Ruminationsstörung?
Oftmals ist das einzige Symptom das Hochwürgen von Nahrung. Die Betroffenen haben keine Bauchschmerzen und fühlen sich nicht krank (Übelkeit). Sie würgen in seltenen Fällen so viel Nahrung hoch, dass Sie abnehmen.
Woran erkennt der Arzt eine Ruminationsstörung?
Die Diagnose einer Ruminationsstörung wird basierend auf der Handlung des Patienten gestellt, Nahrung hochzuwürgen. Die Ärzte können Tests durchführen, um physische Probleme mit dem Verdauungstrakt des Patienten auszuschließen.
Wie wird eine Ruminationsstörung behandelt?
Die Ärzte können eine Therapiesitzung vorschlagen, um das Verhalten der Patienten zu verändern. Medikamente helfen in der Regel nicht.