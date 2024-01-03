Was sind die Symptome von Bulimie?

Das Hauptsymptom sind die wiederholten Essattacken und das Purging.

Wenn die Betroffenen eine Essattacke haben, können sie:

viel mehr Nahrung auf einmal zu sich nehmen als die meisten, manchmal sogar mehrmals an einem Tag

essen, wenn sie keinen Hunger haben

so viel essen, dass Sie Bauchschmerzen bekommen

im Geheimen essen und das Gefühl haben, dass ihr Essverhalten außer Kontrolle ist

oft süße, kalorienreiche Lebensmittel essen (wie Kuchen oder Eis)

sich über das zu viel Essen schlecht fühlen

Nach der Essattacke kann es bei den Betroffenen zum Purging kommen, um auszugleichen, dass sie so viel gegessen haben. Sie machen also möglicherweise Folgendes:

Sie zwingen sich, sich zu übergeben

Sie wenden Laxative an, um Stuhlgang herbeizuführen

Sie essen gar nichts (fasten) oder halten eine zu strenge Diät ein

Sie treiben zu viel Sport

Die Betroffenen achten mehr auf ihr Gewicht und ihre Figur, als sie sollten. Sie haben oft negative Gefühle im Bezug darauf, wie ihr Körper aussieht, auch wenn andere denken, dass die Betroffenen in Ordnung aussehen.

Anders als bei anderen Essstörungen haben Bulimie-Patienten oft ein durchschnittliches Gewicht. Ihr Gewicht nimmt jedoch mehr als normal zu und ab.