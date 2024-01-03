skip to main content
Bulimia nervosa

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Jan. 2024
Was ist Bulimie?

Bulimie ist eine Essstörung, bei der Betroffene:

  • viel auf einmal essen (Essattacke)

  • dann Dinge tun, um das übermäßige Essen auszugleichen (Purging)

Um das übermäßige Essen auszugleichen, zwingen sich die meisten dazu, zu erbrechen und übermäßig viel Sport zu treiben. Manche Betroffene wenden jedoch Abführmittel an, damit sie Durchfall bekommen. oder Sie nehmen Wasserpillen (Diuretika) ein, um Wasser zu lassen. Für gewöhnlich haben die Betroffenen oft ein durchschnittliches Gewicht.

Bulimie beginnt normalerweise im Teenageralter oder im frühen Erwachsenenalter und tritt häufiger bei Mädchen und Frauen auf. Der soziale Druck, dünn zu sein, kann die Erkrankung verursachen. Bulimie kann in der Familie liegen.

Was sind die Symptome von Bulimie?

Das Hauptsymptom sind die wiederholten Essattacken und das Purging.

Wenn die Betroffenen eine Essattacke haben, können sie:

  • viel mehr Nahrung auf einmal zu sich nehmen als die meisten, manchmal sogar mehrmals an einem Tag

  • essen, wenn sie keinen Hunger haben

  • so viel essen, dass Sie Bauchschmerzen bekommen

  • im Geheimen essen und das Gefühl haben, dass ihr Essverhalten außer Kontrolle ist

  • oft süße, kalorienreiche Lebensmittel essen (wie Kuchen oder Eis)

  • sich über das zu viel Essen schlecht fühlen

Nach der Essattacke kann es bei den Betroffenen zum Purging kommen, um auszugleichen, dass sie so viel gegessen haben. Sie machen also möglicherweise Folgendes:

  • Sie zwingen sich, sich zu übergeben

  • Sie wenden Laxative an, um Stuhlgang herbeizuführen

  • Sie essen gar nichts (fasten) oder halten eine zu strenge Diät ein

  • Sie treiben zu viel Sport

Die Betroffenen achten mehr auf ihr Gewicht und ihre Figur, als sie sollten. Sie haben oft negative Gefühle im Bezug darauf, wie ihr Körper aussieht, auch wenn andere denken, dass die Betroffenen in Ordnung aussehen.

Anders als bei anderen Essstörungen haben Bulimie-Patienten oft ein durchschnittliches Gewicht. Ihr Gewicht nimmt jedoch mehr als normal zu und ab.

Kann Bulimie andere Probleme verursachen?

Ja. Das Purging, um das übermäßige Essen auszugleichen, kann dem Körper schaden. Wenn Betroffene das oft machen, können sie krank werden oder sogar sterben. Sich oft zum Erbrechen zu zwingen, kann Folgendes verursachen:

  • Narbenbildung auf den Knöcheln; die Narben stammen davon, dass die Betroffenen sich den Finger in den Hals stecken, damit sie sich erbrechen

  • Schädigung der Zähne durch die Magensäure

  • Anschwellen der Drüsen in den Wangen

  • Schädigung des Ösophagus (der Röhre, die Mund und Magen verbindet) durch die Magensäure

  • Selten Einreißen des Magens oder Ösophagus, was lebensbedrohlich sein kann

Einnehmen zu vieler Laxative oder Wasserpillen und übermäßiges Erbrechen können das chemische Gleichgewicht des Körpers stören. Das gestörte chemische Gleichgewicht kann sich negativ auf den Herzrhythmus auswirken.

Woran erkennt der Arzt eine Bulimie?

Ärzte führen eine körperliche Untersuchung durch und suchen dabei nach Bulimie-Symptomen. Ärzte stellen die Diagnose einer Bulimie, wenn Patienten:

  • ihr Selbstbild großteils auf ihrem Körpergewicht und ihrer Figur aufbauen

  • 3 Monate lang mindestens einmal pro Woche eine Essattacke hatten

  • Purging durchführen, um das übermäßige Essen auszugleichen, indem sie sich z. B. übergeben

Wie wird Bulimie behandelt?

Die Ärzte behandeln Bulimie mit Therapie-Sitzungen und Medikamenten.

Therapie-Sitzungen können in Einzelgesprächen mit einem Therapeuten oder in einer Gruppe erfolgen. Die Ziele sind:

  • die Betroffenen dazu zu motivieren, sich zu ändern

  • ein regelmäßiges und flexibles Essverhalten zu etablieren

  • die Fixierung der Betroffenen auf das Körpergewicht und die Figur zu minimieren

Die Ärzte können den Patienten auch eine Art Antidepressivum verschreiben, um dabei zu helfen, die Anzahl der Essattacken und des Purgings zu verringern. Diese Medikamente behandeln auch Angst und Depression, die beide bei Bulimie-Patienten häufig auftreten.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

