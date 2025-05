Was ist eine Phobie?

Eine Phobie ist ein medizinischer Begriff für Furcht. Es ist normal, sich vor gefährlichen Dingen zu fürchten. Die meisten Menschen fürchten sich davor, ganz nah am Abgrund zu stehen oder in die Nähe eines knurrenden Hundes zu gehen.

Eine spezifische Phobie liegt jedoch dann vor, wenn die Furcht (Phobie):

unrealistisch ist

in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr steht

so überzogen ist, dass der Betroffene keinen normalen Aktivitäten mehr nachgehen kann

Sie können beispielsweise an einer spezifischen Phobie leiden, wenn Sie solche Höhenangst haben, dass Sie in keinem hohen Gebäude arbeiten, oder solche Angst vor Tieren haben, dass Sie mit Ihren Kindern nicht in den Zoo gehen.

Wenn Sie in der Nähe des Gegenstands sind, der Ihnen Angst macht, kann dies bei Ihnen eine Panikattacke auslösen

Die Störung wird mit einer Konfrontationstherapie behandelt, bei der Sie schrittweise an den Angstauslöser gewöhnt werden

Es gibt viele Phobien, aber einige der häufigsten sind: