Angst bedeutet, dass man sich Sorgen macht oder aufgeregt ist. Oft ist Angst ganz normal. Viele Menschen haben beispielsweise bei finanziellen Schwierigkeiten, Problemen in der Arbeit oder Familie Angst. Wenn man allerdings häufig Angst hat, selbst, wenn gar keine Probleme vorliegen oder diese Probleme Bagatellen sind, dann hat man eine Angststörung.

Es gibt viele Formen von Angststörung. Wenn man vor einer ganz bestimmten Sache Angst hat, z. B. in einer Menschenmenge, dann kann es sein, dass man an einer Phobie leidet. Wenn man sich die meiste Zeit nicht ängstlich fühlt, dann aber plötzlich in Panik gerät, könnte das an einer Panikstörung liegen.

Eine generalisierte Angststörung liegt vor, wenn man wegen einer Vielzahl unterschiedlicher Dinge Angst hat oder sich Sorgen macht.