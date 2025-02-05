Ihre Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die Urin bilden. Sie sind ungefähr so groß wie Ihre Faust. Sie befinden sich im hinteren Teil des Bauchraums, auf beiden Seiten der Wirbelsäule.

Die Nieren sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Flüssigkeits- und dem Elektrolytspiegel im Körper und filtern Abbauprodukte aus Ihrem Blut.

Wenn nur eine Niere geschädigt ist, führt dies zu keinen größeren Problemen, solange die andere Niere noch funktioniert – schwere Probleme treten erst dann auf, wenn beide Nieren nicht mehr arbeiten.