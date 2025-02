Die Galle ist eine dicke, grünlich-gelbe Verdauungsflüssigkeit, die in der Leber gebildet wird. Sie fließt durch Gänge in der Leber, die als Gallengänge bezeichnet werden. Anschließend fließt die Galle durch einen großen Gallengang aus der Leber. Sie kann entweder direkt in den Darm oder in die Gallenblase gelangen. Dort wird sie gespeichert, bis sie benötigt wird.

Die Galle im Darm hilft, die in der Nahrung enthaltenen Fette aufzunehmen.