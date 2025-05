Die Gallenblase ist ein kleiner Beutel auf der rechten Bauchseite direkt unterhalb der Rippen. In diesem Organ wird die Galle gespeichert, bevor sie in den Darm gelangt. Die Gallenflüssigkeit (kurz: Galle) ist ein Verdauungssaft, der an der Aufspaltung von Fetten in der Nahrung beteiligt ist.

Ansicht von Leber und Gallenblase