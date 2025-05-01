Was verursacht eine chronische Hepatitis?

Was verursacht eine chronische Hepatitis?

Eine chronische Hepatitis wird in der Regel von einem der Hepatitisviren verursacht, insbesondere Hepatitis B und C.

Eine chronische Hepatitis kann auch durch Folgendes hervorgerufen werden:

Bestimmte Medikamente, insbesondere, wenn diese über einen längeren Zeitraum angewendet werden

Bestimmte Erkrankungen, wie alkoholbedingte Lebererkrankung, Fettleber und andere

Autoimmunreaktionen (wenn das Immunsystem des Körpers fälschlicherweise die Leber angreift)

Bei manchen Patienten ist die Ursache der chronischen Hepatitis unbekannt.