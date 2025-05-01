Was ist eine chronische Hepatitis?
Eine chronische Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die mindestens 6 Monate andauert. Eine chronische Hepatitis entwickelt sich normalerweise aus einer akuten Hepatitis, aber Ihnen ist womöglich nicht bewusst, dass Sie eine akute Hepatitis hatten.
Meist wird die chronische Hepatitis durch das Hepatitis-B- oder -C-Virus oder bestimmte Drogen oder Medikamente verursacht.
Die meisten Personen zeigen keine Symptome, manche Infizierten fühlen sich jedoch krank, müde oder haben keinen Appetit.
Manchmal kann eine chronische Hepatitis mit der Zeit schwere Probleme verursachen, wie z. B. eine Zirrhose, die Vernarbungen und Leberschäden nach sich zieht, was manchmal zu Leberversagen führt
Eine chronische Hepatitis kann jahrelang bestehen bleiben.
Ärzte können eine chronische Hepatitis manchmal mit Medikamenten behandeln.
Was verursacht eine chronische Hepatitis?
Eine chronische Hepatitis wird in der Regel von einem der Hepatitisviren verursacht, insbesondere Hepatitis B und C.
Eine chronische Hepatitis kann auch durch Folgendes hervorgerufen werden:
Bestimmte Medikamente, insbesondere, wenn diese über einen längeren Zeitraum angewendet werden
Bestimmte Erkrankungen, wie alkoholbedingte Lebererkrankung, Fettleber und andere
Autoimmunreaktionen (wenn das Immunsystem des Körpers fälschlicherweise die Leber angreift)
Bei manchen Patienten ist die Ursache der chronischen Hepatitis unbekannt.
Was sind die Symptome einer chronischen Hepatitis?
Bei etwa 2 bis 3 aller Patienten mit chronischer Hepatitis entsteht die Krankheit nach und nach. Symptome treten erst auf, wenn sich eine Zirrhose (Vernarbung der Leber) entwickelt hat.
Mögliche Symptome:
Ein leichtes Krankheitsgefühl, Müdigkeit und ein vermindertes Hungergefühl
Bisweilen leichtes Fieber und Schmerzen im Oberbauch
Schwellungen aufgrund der Flüssigkeitsansammlung in Ihrem Bauch (Aszites)
Kleine, spinnenartige Blutgefäße auf der Haut (Spinnennävi)
Rote Handflächen
Probleme, klar zu denken
Blutungsneigung
Juckreiz
Übelriechender, fettig aussehender, heller Stuhl
Symptome einer Autoimmunreaktion wie Gelenkschmerzen und bei Frauen ein Ausbleiben der Periode
Bei einer chronischen Hepatitis B oder einer chronischen Hepatitis C mit Zirrhose kann es zu Leberkrebs kommen.
Wie erkennen Ärzte eine chronische Hepatitis?
Ärztliche Maßnahmen:
Bluttests vornehmen
Sie entnehmen eine kleine Probe der Leber, um diese unter dem Mikroskop zu untersuchen (Biopsie).
Wie wird eine chronische Hepatitis behandelt?
Die chronische Hepatitis wird je nach Ursache unterschiedlich behandelt:
Wenn ein bestimmtes Medikament die Ursache ist, werden Sie dieses absetzen.
Wenn sie durch Hepatitis B, C oder E verursacht wird, wird das Virus für gewöhnlich mit Medikamenten behandelt.
Bei einer Autoimmunreaktion erhalten Sie Kortikosteroide zur Behandlung der Entzündung in der Leber.
Bei schwerem Leberversagen kann eine Lebertransplantation erforderlich sein.
Auch mögliche Komplikationen der chronischen Hepatitis werden behandelt.