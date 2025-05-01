skip to main content
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Chronische Hepatitis

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2025
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist eine chronische Hepatitis?

Eine chronische Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die mindestens 6 Monate andauert. Eine chronische Hepatitis entwickelt sich normalerweise aus einer akuten Hepatitis, aber Ihnen ist womöglich nicht bewusst, dass Sie eine akute Hepatitis hatten.

  • Meist wird die chronische Hepatitis durch das Hepatitis-B- oder -C-Virus oder bestimmte Drogen oder Medikamente verursacht.

  • Die meisten Personen zeigen keine Symptome, manche Infizierten fühlen sich jedoch krank, müde oder haben keinen Appetit.

  • Manchmal kann eine chronische Hepatitis mit der Zeit schwere Probleme verursachen, wie z. B. eine Zirrhose, die Vernarbungen und Leberschäden nach sich zieht, was manchmal zu Leberversagen führt

  • Eine chronische Hepatitis kann jahrelang bestehen bleiben.

  • Ärzte können eine chronische Hepatitis manchmal mit Medikamenten behandeln.

Was verursacht eine chronische Hepatitis?

Eine chronische Hepatitis wird in der Regel von einem der Hepatitisviren verursacht, insbesondere Hepatitis B und C.

Eine chronische Hepatitis kann auch durch Folgendes hervorgerufen werden:

Bei manchen Patienten ist die Ursache der chronischen Hepatitis unbekannt.

Was sind die Symptome einer chronischen Hepatitis?

Bei etwa 2 bis 3 aller Patienten mit chronischer Hepatitis entsteht die Krankheit nach und nach. Symptome treten erst auf, wenn sich eine Zirrhose (Vernarbung der Leber) entwickelt hat.

Mögliche Symptome:

  • Ein leichtes Krankheitsgefühl, Müdigkeit und ein vermindertes Hungergefühl

  • Bisweilen leichtes Fieber und Schmerzen im Oberbauch

  • Schwellungen aufgrund der Flüssigkeitsansammlung in Ihrem Bauch (Aszites)

  • Kleine, spinnenartige Blutgefäße auf der Haut (Spinnennävi)

  • Rote Handflächen

  • Probleme, klar zu denken

  • Blutungsneigung

  • Gelbsucht

  • Juckreiz

  • Übelriechender, fettig aussehender, heller Stuhl

  • Symptome einer Autoimmunreaktion wie Gelenkschmerzen und bei Frauen ein Ausbleiben der Periode

Bei einer chronischen Hepatitis B oder einer chronischen Hepatitis C mit Zirrhose kann es zu Leberkrebs kommen.

Wie erkennen Ärzte eine chronische Hepatitis?

Ärztliche Maßnahmen:

  • Bluttests vornehmen

  • Sie entnehmen eine kleine Probe der Leber, um diese unter dem Mikroskop zu untersuchen (Biopsie).

Wie wird eine chronische Hepatitis behandelt?

Die chronische Hepatitis wird je nach Ursache unterschiedlich behandelt:

  • Wenn ein bestimmtes Medikament die Ursache ist, werden Sie dieses absetzen.

  • Wenn sie durch Hepatitis B, C oder E verursacht wird, wird das Virus für gewöhnlich mit Medikamenten behandelt.

  • Bei einer Autoimmunreaktion erhalten Sie Kortikosteroide zur Behandlung der Entzündung in der Leber.

  • Bei schwerem Leberversagen kann eine Lebertransplantation erforderlich sein.

Auch mögliche Komplikationen der chronischen Hepatitis werden behandelt.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

